‘Ya no me preocupa’: Eugenio Derbez reveló que está vetado de Televisa

Actualmente, Eugenio Derbez es uno de los artistas mexicanos más reconocidos en el mundo del entretenimiento a nivel mundial, prueba de ello es el premio del que fue parte el pasado 27 de marzo en los Oscar, donde CODA ganó la estatuilla a Mejor Película.

Después de estar en La Vegas, regresó a nuestro país para promocionar ¿Y cómo es él?, cinta de la cual es productor, protagonizada Omar Chaparro y su exyerno Mauricio Ochmann. Sin embargo, durante las entrevistas reveló algo que ya se sospechaba: Derbez está vetado de Televisa, empresa que lo vio crecer como actor, comediante y productor.

En la alfombra roja de su película, el productor entabló conversación con diversos medios de comunicación entre los que (no) estaba Televisa, situación que hizo notar con el humor que lo caracteriza.

“¡Ah! mira, no está la empresa que me vetó… Pues con razón”, dijo. “Es donde naciste (como artista)”, aseguró unas de las reporteras presentes en la gala, a lo que Eugenio respondió: “Sí, pero estoy vetado”.

Al revelar esto, los medios de comunicación en el sitio no dudaron en querer indagar sobre las causas de su veto y del por qué la empresa decidió ya no hablar ni promocionar al artista; Derbez no entró en detalles, pero se dejó ver tranquilo y despreocupado por esta situación.

“Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”, expresó el actor de No se Aceptan Devoluciones.

Derbez desmiente razones por las que Televisa lo vetó

Gracias a las declaraciones anteriores, algunos medios de comunicación especularon que Televisa, ahora TelevisaUnivision, habría aplicado el veto a Derbez por haber dado entrevistas a la principal competencia de la televisora, TV Azteca.

Sin embargo, a través de un video publicado en Twitter aseguró que esto estaba muy alejado de la realidad. “Yo he dado entrevistas en TV Azteca desde que estaba en Televisa; llevo años y años dando entrevistas y nunca me han vetado por eso, eso no es el motivo”, dijo el productor.

“También se dice por ahí que no he aclarado el punto; no lo aclaré porque nadie me preguntó, todo el mundo asumió que era por una entrevista a TV Azteca, cosa que la he dado a toda mi vida y no, no fue por eso. La razón no se dice abiertamente, pero creo es más que obvia, ¡piénsenle!”, finalizó Derbez.