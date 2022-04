ÓigameNo: Reclaman a Eugenio Derbez por llamar ‘pequeño pueblo’ a Matamoros

Con el hashtag #ÓigameNo, el actor y productor Eugenio Derbez recibió críticas en redes sociales tras referirse a Matamoros, Tamaulipas como “un pequeño pueblo” durante una entrevista en la que habló de su nuevo proyecto: una película basada en Paloma Noyola Bueno, originaria de dicha ciudad y conocida como “la niña Jobs”, en alusión al informático Steve Jobs, por su talento en matemáticas.

Hace unos días, el actor y comediante Eugenio Derbez, quien actuó en la cinta CODA, se convirtió en el segundo actor mexicano en hacer historia al participar en un filme galardonado como Mejor Película en la 94ª edición de los Oscar, premiación organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. El también productor de 60 años mantiene en pie diversos proyectos, por ello en el programa Ventaneando habló de esta nueva cinta y comentó:

“Es la historia de una niña que creció en un pequeño pueblo en Matamoros y que llegó a ser la número uno en el país y que incluso le dedicaron una portada en una revista americana The next Steve Jobs... En un pueblo donde no tenía ningún recurso, donde ni siquiera están las calles pavimentadas, en donde no tienen luz ni siquiera en la escuela, ya olvídate de una computadora o internet”.

¡Óigame, no!, contestan a Eugenio Derbez

En redes sociales el reclamo diversas personas de Matamoros tomó como bandera la famosa frase de uno de sus personajes: “Óigame, no”, con este hashtag reclamaron a Derbez para destacar que no es un pueblo.

Entre ellos, el empresario Roberto Lee, fundador de Four Loko, publicó una foto sosteniendo una cartulina con la frase de Derbez y le dedicó un mensaje en su Instagram, donde dijo que le daba gusto que estuvieran haciendo una cinta de una joven de Matamoros de quien se sienten orgullosos y agregó:

“Nos incomoda cuando se hablan cosas malas de Matamoros. Los matamorenses somos gente echada para adelante, trabajadora, orgullosa de su gente y sus raíces, que luchamos día a día por salir adelante y cambiar la mala imagen que se ha creado de nuestra ciudad. Cuando alguien genera una opinión negativa de Matamoros afecta la vida de todos nosotros, por qué somos una ciudad fronteriza que depende de la inversión extranjera y los comentarios negativos conllevan a que no llegue esa inversión o la qué hay se quiera ir”.

En Facebook, María Fernanda Seguy también publicó una cartulina y describió: “Mi Matamoros querido NO ES UN PUEBLO, es una ciudad con al rededor de 600mil habitantes entre ellos tu servidora... como en cualquier ciudad del mundo, siempre hay zonas con menos recursos que otras, o sea que claro que existen zonas de Matamoros donde no hay internet y donde no todas las calles están pavimentadas. Hago enfoque especialmente en esto porque no soportaría ver que en tu película se generalice Matamoros como un pueblo sin pavimentación ni internet.”

Asimismo, en Twitter otras personas criticaron ciertos argumentos del mismo movimiento contra el actor, por negar situaciones sociales y económicas.

De acuerdo con Data México, de la Secretaría de Economía (SE) y Datawheel, en 2020 se registró que la población de Matamoros era de 541 mil 979 habitantes; asimismo en 2015 se tenía registro de que el 35.5 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y el 4.23 en situación de pobreza extrema.

La plataforma de visualización de datos reporta que en 2020 el 3.98 por ciento de la población en Matamoros no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, el 2.38 por ciento no contaba con red de suministro de agua, el 0.47 por ciento no tenía baño y 0.85 por ciento no poseía energía eléctrica.