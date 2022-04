Memo Villegas, actor del Teniente Harina, confiesa por qué rechazó propuesta de Televisa

De convertirse en tendencia en YouTube gracias a su popular personaje como el Teniente Harina a tener una serie propia a raíz del exitoso sketch de Backdoor, el actor mexicano Memo Villegas ha sembrado el fruto de su trabajo, por lo que rechazó una oferta por parte de Televisa al argumentar que la televisora lo trató mal.

“Hay talento, pero también hay experiencia y la gente cree: ‘Como le pegó con el policía hay que traerlo a Televisa, seguro se muere por trabajar aquí’”, afirmó Villegas en una entrevista con Yordi Rosado.

Quien interpreta al policía más famoso de Internet, que causó miles de risas luego de un operativo contra el narcotráfico, en donde buscaba asegurarse de dónde proviene el polvo blanco en sus manos, no le gustaría ser parte de la barra de comedias. “Yo en Televisa no he tenido buenas experiencias y ahora que me buscan, como que un poquito digo ‘nel’, porque cuando yo fui, me trataron mal”, agregó.

La carrera de Memo Villegas

El actor no quiere estancar su trayectoria en un mismo personaje, por lo que aprovecha lo que el Teniente Harina hizo por su carrera, que fue ponerlo en el foco. Sin embargo, Villegas ha formado parte de créditos de películas como Run Coyote Run (2017), El elegido (2016) y Noche de fuego (2021).

“No voy a ser el poli que entra a la casa de Una familia de diez a decir ‘¿Todo bien?’, esa es otra comedia que a mí no me interesa y pensé que podría irse por ahí. En una de esas podría aplicar la del Piojo Herrera: hacer ochenta mil comerciales de jabón o jamón chingón. Podría pasar un montón de esas cosas y desde el principio dije: ‘No le voy a entrar a eso’”, confió Memo Villegas.

Aunque agradece el interés, se enfoca en los creadores que le dieron confianza a su trabajo y su talento, por lo cual ha despuntado en proyectos más serios que la comedia que lo hizo reconocido por el público. Un ejemplo de ello es su participación en Noche de fuego bajo la dirección de Tatiana Huezo.

“El sketch me trajo a esta película que no es comedía, es durísima, soy maestro de una zona rural. Hay productores que ven algo y no pueden abrir más de esa idea. Vieron al actor, dijeron: ‘aunque no me de risa veo las herramientas que tiene’ y eso lo agradezco porque por eso me han caído las películas que me han caído”, argumentó.