‘Sigo siendo el rey’: Vicente Fernández gana en los Grammy 2022

Esta tarde, The Recording Academy de los Grammy anunció que el ganador en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana es el cantante mexicano Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021.

“Felicidades al ganador del Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano) - ‘A Mis 80′s’”, escribió en Twitter.

La instancia reconoce a “El Charro de Huentitán” por el álbum A mis 80′s, el cuál publicó en 2020 en el marco de su cumpleaños número 80.

Se trata de 13 tracks que incluyen una parte de su carrera: El Caballo de Mi Padre, Corazón Corazón, Cuando Me Digas, Ya No Insistas Corazón, La Barca, Se Me Olvidó Otra Vez, Luz de Luna, El Aplauso, México Lindo y Querido, Juro Que Nunca Volveré, Cielo Rojo, Janitzio y A Mi Nieto.

El artista mexicano compitió por el premio con Seis de Mon Laferte, Ayayay! (Súper Deluxe) de Christian Nodal, Antología de la música ranchera, Vol. 2, de Aida Cuevas y Un canto por México, Vol. II de Natalia Lafourcade.

A lo largo de toda su trayectoria, Vicente Fernández grabó más de cien álbumes, 20 películas y recibió innumerables premios: dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Además, vendió más de 65 millones álbumes en todo el mundo en sus años de carrera.

En 2002 fue honrado como ‘Persona del Año’ por la Academia Latina de Grabación por sus logros artísticos y su donación al Fondo Nacional de Becas para Hispanos.

También después de su muerte, a finales del pasado enero se anunció que “El Rey” había recibido otra nominación en Premios lo Nuestro 2022: A Mis 80 por “álbum del año” y Ya No Insistas Corazón en “canción mariachi/ranchera del año”, aunque en dichos galardones no ganó.