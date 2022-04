Empaca tus ojos tristes: Muere Estelle Harris, voz de la ‘Señora Cara de Papa’ en ‘Toy Story’

Estelle Harris falleció este 2 de abril a los 93 años, queda en la memoria de miles de infancias que crecieron con las películas de Toy Story, donde dio voz a la Señora Cara de Papa que empacaba un par de ojos enojados a su esposo, por si hacían falta; o bien, en la serie noventera Seinfeld, en la cual interpretó a Estelle Costanza, la madre de George Costanza (Jason Alexander).

Según informó su familia este domingo, su muerte se debió a causas naturales, “Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor no tenían rival. Todos los que la conocimos la echaremos enormemente de menos”, indicó en un comunicado uno de sus hijos, Glen Harris.

¿Quién era Estelle Harris?

Estelle Nussbaum, luego conocida como Harris, nació en Nueva York el 22 de abril de 1928, creció en la ciudad y posteriormente se mudó a Pensilvania, Pittsburgh, junto a su familia, donde empezó a dar sus primeros pasos como actriz, en comerciales.

En 1953 se casó con Sy Harris y tuvo tres hijos, dejó de actuar por un tiempo, aunque luego retomó su carrera.

Participó en películas como Looking Up (1997) y Summerdog (1997). Harris destacaba por su voz y su talento para la comedia desde temprana edad, en 1995 dijo a la revista People durante la secundaria participó en varias producciones y se dio cuenta de que “podía hacer que la audiencia se pusiera histérica”.

En Seinfeld apareció en 27 episodios, se volvió uno de los personajes más queridos, sobre su papel como Estelle en la sitcom dijo una vez: “Esa pobre mujer. Ella vivía en ese apartamento en el que se casó con los mismos muebles y el mismo esposo y un hijo que era un perdedor. ¡Todo estaba mal! Pienso que por eso era gracioso”.

En la franquicia de Toy Story apareció en casi todas las cintas, de la segunda a la cuarta, donde la Señora Cara de Papa protagonizaba situaciones cómicas al lado de el Señor Cara de Papa, interpretado por Don Rickles.

Entre sus películas, fue parte del elenco de Once Upon a Time in America (1984) y iCarly (2007), así como en diversos proyectos animados como Tarzan II (2005), Brother Bear (Tierra de osos) (2003), Hércules (1998), The Wild Thornberrys (1998) Godzilla: The Series (1998) y Futurama (2012)

Con información de EFE.