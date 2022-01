Daniel Radcliffe dará vida a ‘Weird Al’ Yankovic en película biográfica

El actor Daniel Radcliffe, quien ha estado en el radar gracias al veinte aniversario de la saga de Harry Potter, será el encargado de dar vida al cantante y músico estadounidense ‘Weird Al’ Yankovic en su película biográfica Weird: The Al Yankovic Story.

La cinta, que estará disponible a través de Roku, fue escrita por el propio Yankovic y será dirigida por Eric Appel (Brooklyn Nine-Nine, Silicon Valley y New Girl) para iniciar producción desde el próximo mes en la ciudad de Los Ángeles, en donde prometen explorar las diversas facetas de la vida del ganador de cinco premios Grammy, así como su ascenso a la fama gracias a temas como Eat It y Like a Surgeon, además de su particular estilo de vida y sus romances.

“Cuando salió mi última película UHF en 1989, hice un voto solemne a mis fanáticos de que lanzaría una película importante cada 33 años, como un reloj. Estoy muy feliz de decir que estamos a tiempo. Y estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película. No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán”, expresó Yankovic en declaraciones replicadas por Deadline.

Además del músico, a los productores se suman los nombres de Mike Farah, Joe Farrell y Whitney Hodack para Funny Or Die, y Tim Headington, Lia Buman y Max Silva para Tango. Appel también será productor ejecutivo junto a Henry Muñoz III y Neil Shah.

“Cuando Weird Al me sentó por primera vez en contra de mi voluntad y me contó la historia de su vida, no creí nada de eso, pero sabía que teníamos que hacer una película al respecto”, dijo Appel.

‘Weird Al’ Yankovic, cuyo nombre real es Alfred Matthew Yankovic, es conocido por parodiar las letras de las canciones de artistas contemporáneos tales como Michael Jackson y Madonna, con las mayores ventas para un comediante. En 2018 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ha actuado como él mismo en series como American Dad, Children’s Hospital y 30 Rock.

“No hay suficientes películas biográficas sobre músicos famosos y estábamos emocionados de arrojar luz sobre la historia increíblemente real y sin exagerar de Weird Al. Sinceramente, esta es la mejor combinación de talento, creatividad y amigos, que se unen para hacer algo genuinamente divertido y no podríamos estar más orgullosos de llamar a esta película Roku Original”, indicó Colin Davis, director de programación de guiones originales de Roku. Mientras que Muñoz III, presidente y productor ejecutivo de Funny Or Die, añadió. “Weird Al es un genio cómico y su impacto en la cultura pop, su dominio del video musical, su música galardonada y su increíble vida encajan perfectamente con los talentosos productores de FOD”.