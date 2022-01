‘Seguridad me detuvo’: Ye contó que Kim Kardashian le impidió el paso a su casa

El cantante Kanye West, ahora bajo el nombre de ‘Ye’, no pudo entrar a la casa de Kim Kardashian esta semana para ver a sus hijos debido a la presencia de la actual pareja de su exesposa, el comediante Pete Davidson, pues fue retenido por el personal de seguridad.

El rapero contó la anécdota a Hollywood Unlocked luego de que su primogénita North le pidiera acompañarla a su cuarto para mostrarle algo. “Cuando fui a recoger a mis hijos de la escuela, la seguridad me detuvo en la puerta. En ese momento la seguridad estaba entre mis hijos y yo y eso es lo que no iba a suceder. No quería discutir sobre eso, así que me relajé, llevé a mis hijos a la escuela y luego los llevé de vuelta”, aseguró vía Entertainment Tonight.

Parte de la molestia de West es que acordó una custodia compartida de sus cuatro hijos con Kardashian y ella no le habló sobre las restricciones. “Soy el hombre negro más rico y el padre de North y la seguridad pudo evitar que entrara a la habitación con mi hija y eso no estaba definido. Y escuché que el nuevo novio en realidad está en la casa a la que ni siquiera puedo ir”, agregó.

Debido a ello llamó a sus primas para que, como mujeres, hablaran con la socialité. “Pueden ir a SNL (Saturday Night Live) y hacer bromas, pueden hacer bromas en los medios, pueden plantar historias, sobre con quién estoy saliendo y lo que sea que quiera hacer. Pueden bloquear tratos, pueden hacer todo ese tipo de cosas, pero te puedo decir de frente, no juegues con mis hijos. ¿Cómo vas a llevarme a SNL y besar al tipo con el que sales justo en frente de mí?”, aseguró.

En las últimas horas, el nombre de Pete Davidson también cobró relevancia debido a que se filtró parte del sencillo titulado My Life Was Never Eazy, en donde Kanye comparte su voz con otro rapero, The Game. En un fragmento del tema, que se subió a las redes sociales, West menciona directamente a la actual pareja de Kim Kardashian. “Dios me salvó del accidente solo para poder patearle el trasero a Pete Davidson”, canta. La canción está próxima a estrenarse oficialmente.