¿Por qué Dulce María se avergüenza de su primer beso en el set? Esto confesó la actriz

En el año 2000, la actriz Dulce María formó parte del elenco de la telenovela Primer amor… a 1000 x hora, proyecto del que recuerda un momento en particular al lado de Kuno Becker por lo avergonzada que se sintió, ya que significó la primera vez que daba un beso de ficción en la pantalla.

Aunque se sintió insegura, la cantante se aseguró de preguntarle al director Luis Pardo los pasos a seguir, incluso también se acercó a su compañero de reparto para asegurarse que todo estaba bien. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y recordó la anécdota en el programa de Youtube Pinky Promise de Karla Díaz, su excompañera de Jeans, que también tuvo de invitada a Zoraida Gómez, con quien compartió en Rebelde.

“La primera vez que tuve que besar a alguien fue en Primer Amor… a 1000 x hora y fue con Kuno Becker. Yo no tenía idea de cómo tenía que dar un beso”, comenzó la intérprete de No sé llorar. “Entonces yo le preguntaba al director: ‘Yo no sé, yo nunca he dado un beso en una novela, ¿qué hago?’. ‘Tú llega y lo besas’. Y le digo ‘¿pero así como normal?’. ‘Sí’. Y pues fue como ok, está bien”, agregó.

En la escena, el personaje de Britanny debía sorprender a León Baldomero (Kuno Becker) frente a su novia Giovanna (Anahí). Es ahí donde sucedió una de las situaciones más incómodas de su carrera.

“Yo llegué, lo hice y ni cuenta me di hasta que vi que todo el mundo estaba viendo que había sacado la lengua y de verdad ¡qué oso me dio! Yo no quería salir de mi casa nunca, estaba muerta de pena porque nadie me dijo que así no se hacía”, relató.

Desde que se convirtió en madre de su primogénita María Paula con su esposo Paco Álvarez, la exintegrante de RBD de 36 años se ha vuelto más abierta sobre su vida privada y ha confesado que guarda algunos regalos como recuerdo de su relación con el futbolista Guillermo Ochoa, además de algunos episodios de su romance con Alfonso Herrera.