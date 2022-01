El día que David Bowie ‘viajó’ a la Luna gracias a ‘Space Oddity’

El personaje de Major Tom, protagonista de uno de los éxitos más grandes en la carrera del británico David Bowie, fue la antesala para la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969. Con una carrera incipiente, la canción del británico se convirtió en el soundtrack de la transmisión en vivo de la BBC, en donde el astronauta Neil Armstrong fue el primer hombre que consiguió ese logro como parte de la misión del Apollo XI.

Con un estreno tan solo días previos al despegue, el tema Space Oddity se inspiró en la película de Stanley Kubrik 2001: una odisea del espacio, por lo que el cantante, en ese entonces de 22 años, creó un personaje ficticio que inicia una cuenta regresiva para viajar al espacio tras despedirse de sus seres queridos, aunque infortunadamente pierde contacto con la tierra.

En una entrevista posterior, Bowie aseguró que la cadena televisiva basada en Londres no le pidió permiso para utilizar Space Oddity. “Se ve que no escucharon la letra. No era algo agradable para yuxtaponer con un aterrizaje lunar. Por supuesto, me alegré muchísimo que lo hicieran. Obviamente, un funcionario de la BBC dijo: ‘Oh, en ese momento, esa canción espacial, comandante Tom, bla, bla, bla, eso será genial’. Pero se queda varado en el espacio. Nadie tuvo el corazón para decírselo”.

Otras canciones del personaje ficticio de Bowie

El nombre de Mayor Tom fue recuperado en obras posteriores de Bowie como el tema titulado Ashes To Ashes, donde vuelve a comunicarse con la tierra para decirles que es feliz, y también gracias a Hallo Spaceboy.

Incluso hay quienes consideran que el cadáver del austronauta que el camaleónico músico incorporó en el video Blackstar se trató de una despedida de quien ya sabía que moriría por el cáncer de hígado que le fue diagnosticado en 2014.

La Constelación que lleva el nombre del cantante

Como homenaje póstumo al músico que se convirtió en un ícono mundial luego de seis décadas de trayectoria, un grupo de astronautas belgas del Observatorio MIRA seleccionó siete estrellas que conforman una constelación a la que se le nombró en su honor.

Sigma Librae, Spica, SAO 241 641, Zeta Centauri, SAA 204 132, Beta Sigma Octantis y Trianguli Australis están agrupadas con la forma de un rayo, tal como la portada del disco de 1973, Aladdin Sane, en donde se fotografió al británico con la cara pintada con este signo en color naranja con azul.

La ubicación de estas estrellas es cercana a Marte, planeta sobre el que Bowie escribió Life on Mars?, publicada en el álbum Hunky Dory, de 1971, canción con la que la NASA celebró el aterrizaje de Perseverance en febrero de 2021.