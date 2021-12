Así es la lujosa residencia que vendió Camila Cabello por 4.3 mdd

Camila Cabello vendió su casa en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, por 4.3 millones de dólares, más de 88 millones de pesos. El trato se cerró, por lo que la cantante estadounidense tendrá que despedirse de sus lujosos acabados y amenidades, como la de un estudio de grabación.

Con un estilo muy mediterráneo y acabados modernos, la mansión ubicada en Sunset Strip cuenta con una terraza de varios niveles que se acompañan de una piscina de agua salada, un área para preparar comida y una fogata, además de un patio privado. Para hacer un espacio confortable tanto en el interior como en el exterior, los espacios se conjugan gracias a puertas de vidrio retráctiles desde donde se puede ver un comedor al aire libre.

El estilo combina con una cocina con electrodomésticos de acero inoxidable y encimeras de piedra, que se complementa con una amplia barra de desayuno. Los azulejos españoles adornan la chimenea de la sala de estar, que está al lado del comedor y un área de descanso con un sonido envolvente, cámaras de seguridad, alarma e intercomunicador.

A las tres recámaras se suma un estudio de grabación de alta generación era uno de los deseos de la cantante, pues desde su casa podía dar vida a su trabajo. Es por ello que también agregó como anexo al garaje (con capacidad de dos automóviles) una cabina vocal profesional, justo inmediatamente después de la lavandería y el baño del pasillo.

La intérprete de Never be the same aceptó una oferta de 4.3 millones de dólares por la propiedad, 350 mil más que el precio de venta original, de acuerdo a información proporcionada por People. La transacción fue realizada por Scott Moore, de Douglas Elliman, como representante del comprador, y Denise Rosner, de Compass, como la agente de ventas.