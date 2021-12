¿Kurt Cobain inspiró nueva versión de ‘The Batman’? Esto dice el director Matt Reeves

El actor Robert Pattinson dará vida a la nueva versión del superhéroe de DC, Batman, pero Bruce Wayne tendrá su inspiración en la vida del fallecido músico Kurt Cobain y en las letras del grupo del que fue líder, Nirvana, según confesó el director estadounidense Matt Reeves.

“Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse Something In The Way de Nirvana”, dijo Matt Reeves a la revista Empire. La relación de Nirvana con el director había quedado clara ya que esta misma pieza fue parte, de manera instrumental, del primer tráiler de la película que llegará a los cines en marzo de 2022.

“Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión de playboy que hemos visto antes, hay otra versión que había pasado por una gran tragedia y se había convertido en un recluso. Así que comencé a hacer esta conexión con Last Days de Gus Van Sant, y la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en este tipo de mansión en descomposición”, agregó el creador.

A Pattinson se le une un elenco que está conformado por Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson y Andy Serkis. Los papeles de villanos recaerán en Colin Farrell y Paul Dano con su interpretación de Oswald Cobblepot (alias el Pingüino) y Edward Nashton (alias el Acertijo), respectivamente.

Aunque al principio Pattinson fue criticado por dar vida a Batman, el director defendió su elección e incluso elogió su trabajo para Good Time, dirigida por los hermanos Safdie en 2017.

“En esa película se podía sentir realmente su vulnerabilidad y desesperación, pero también se podía sentir su poder. Pensé que era una gran combinación. También tiene esa cosa de Kurt Cobain, donde parece una estrella de rock, pero también sientes que podría ser un recluso”, agregó Reeves.