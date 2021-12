‘The Batman’: Revelan nuevas imágenes con Robert Pattison y Zoe Kravitz

El furor de los superhéroes ha llegado a su máximo punto este 2021 con el estreno de Spider-Man: No Way Home; sin embargo no es la única película que ha elevado los ánimos de los fans. Durante el FanDome DC 2021 se hizo la revelación del nuevo tráiler de The Batman y durante los meses posteriores ha habido lanzamientos de pósters y fotos de la cinta.

En 2022 llegará a las salas de cine The Batman, protagonizada por Robert Pattison. El elenco ha generado gran expectativa pues una de las actrices que compartirá créditos con Pattison es Zoe Kravitz en el papel de Catwoman.

Nuevas fotos de The Batman

La revista Empire publicó en sus redes sociales dos imágenes en las que Robert Pattison aparece en su caracterización de Batman y otra en la que Zoe Kravitz asume su personaje de Catwoman.

Dichas fotografías conforman las portadas del próximo número de Empire, que contiene un reportaje especial con más material inédito que solo estará disponible para suscriptores del sitio o para quienes adquieran el ejemplar físico.

Foto: Twitter @empiremagazine

El director de The Batman, Matt Reeves también compartió en su cuenta de Twitter las portadas y anunció que a partir del 23 de diciembre estará disponible en puestos de periódicos y otros establecimientos.

“La nueva edición de la revista Empire tiene dos portadas exclusivas para The Batman que aparecerán en los quioscos a partir del próximo jueves 23 de diciembre”, escribió el cineasta.

Foto: Twitter @mattreevesLA Foto: Twitter @mattreevesLA

Si bien aún no están confirmados todos los villanos que serán parte de la película, en el tráiler oficial hubo un adelanto de quiénes darán batalla al Caballero de la Noche, entre los que destacan el Acertijo y el Pingüino.

Pese a las críticas que Pattison recibió durante su primera película como Batman, la aceptación de la audiencia ha ido al incremento con lo últimos adelantos del filme.