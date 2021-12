‘La vacuna es asombrosa’: Billie Eilish revela su dura batalla contra el COVID-19

En agosto pasado, la cantante Billie Eilish se contagió de COVID-19. La ganadora de siete premios Grammy aseguró que la única razón por la que se encuentra con vida y contando esta difícil experiencia que la agobió durante cerca de dos meses es porque estaba vacunada.

“Quiero que quede claro que la razón por la que estoy bien es la vacuna. Creo que si no me hubieran vacunado me habría muerto porque en serio estaba muy mal”, dijo la intérprete de Bad Guy, de 19 años, al programa The Howard Stern Show.

Aunque confirmó que aún presenta algunas complicaciones en su cuadro de salud como son episodios de tos, la joven agradeció que fue el fármaco la que la ayudó a librar su situación. “Cuando digo estuve mal me refiero más bien a que se sintió horrible. Realmente, en el esquema de COVID no estuvo tan mal, aunque cuando estás enferma, te sientes jodidamente mal”.

Asimismo, señaló que su hermano y colaborador, al igual que su familia, se encuentran bien porque también estaban vacunados. “La vacuna es asombrosa y también salvó a Finneas de contraerlo. Salvó a mis padres y a mis amigos de tenerlo”.

A punto de celebrar un año más de vida, quien reveló haber estado expuesta a la pornografía desde los once años, no tuvo que estar internada ni con oxígeno en un hospital, pero aun así su condición la preocupó. “No he muerto y no me iba a morir, pero eso no quita para que me sintiera bastante miserable en esos casi dos meses. Fue terrible y todavía sufro de efectos secundarios”.

Anteriormente, Billie mostró su indignación contra quienes se juntaban y promovían fiestas en medio de la pandemia que azotó al mundo. “Es curioso que yo no abrazo a mis mejores amigos hace seis meses y ustedes siguen haciendo fiestas”, expresó a través de sus redes sociales. La indirecta coincidió con las reuniones de influencers como Jake Paul.