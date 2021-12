‘Me siento devastada’: Billie Eilish habla sobre cómo la pornografía afectó su vida

La cantante Billie Eilish habló de su acercamiento a la pornografía a los once años (Foto: Instagram @billieeilish)

La cantante estadounidense Billie Eilish afirmó que la pornografía ha traído grandes problemas a su vida sexual, pues estuvo expuesta a ella desde los once años de edad, lo que distorsionó la realidad que tenía sobre los cuerpos femeninos.

“Como mujer, creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía”, contó en una entrevista con el programa The Howard Stern Show.

La ganadora de siete premios Grammy se sinceró sobre aspectos muy personales de su vida privada a raíz de este temprano acercamiento a un contenido que considera tanto violento como abusivo.

“Las primeras veces que tuve sexo, acepté muchas cosas que no fueron precisamente buenas. Lo hice porque pensaba que eso era lo que se suponía que me atraía”, explicó la joven que el próximo 18 de diciembre cumplirá 20 años. “Me molesta que el porno guste tanto y estoy muy molesta conmigo misma por pensar en aquel momento que todo aquello estaba bien”, agregó.

Asimismo, la intérprete de Bad Guy habló sobre la imagen que suele presentarse de las mujeres en este tipo de producciones, con parámetros que son distintos a la realidad. “La forma en la que se ven las vaginas en el porno es una locura. Ninguna vagina es así. Los cuerpos de las mujeres no son así y no nos ‘venimos’ así”.

A raíz de la canción Male Fantasy, que forma parte de su segundo álbum titulado Happier Than Ever, la intérprete contó qué fue lo que la inspiró para escribir sus experiencias tras una fallida relación y lo que sufrió con su ruptura. La aspirante a siete galardones para la entrega en 2022 de los Grammy no se considera una persona que tiene muchas citas o que se le facilite coquetear, en parte debido a su reconocimiento mundial.

“Es muy difícil conocer gente cuando están aterrorizados por ti o piensan que estás fuera de su alcance. El año pasado llegué a pensar que estaría soltera toda mi vida. Y la verdad es que ni siquiera me imagino a mí misma en una relación de ningún tipo en la actualidad. Pero esto es algo que ya he aceptado”, aseguró.