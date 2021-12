‘No lo soportaba’: La ‘enemistad’ entre Vicente Fernández y Juan Gabriel

El nuevo libro de Olga Wornat, El último Rey, una biografía no autorizada de la vida de Vicente Fernández narra sucesos poco conocidos de la vida de ‘El Charro de Huentitán’, el nexo de su hijo Gerardo Fernández con el Cártel de Sinaloa; el secuestro de Vicente junior y la razón por la que el cantante no toleraba al ‘Divo de Juárez’.

La supuesta enemistad entre Vicente Fernández y Juan Gabriel

En torno a ambos cantantes se han suscitado varios mitos respecto a su poca simpatía.

Uno de ellos narra que ambos cantantes fueron invitados a un programa de radio, sin embargo Vicente Fernández no se presentó.

Según el rumor, Juan Gabriel, molesto por la informalidad, le prohibió interpretar sus canciones, lo cual derivaría en una prolongada rivalidad.

No obstante, la escritora argentina Olga Wornat apunta en su libro otra historia.

¿Por qué Vicente Fernández no soportaba a Juan Gabriel?

De acuerdo con una entrevista de El País, la escritora comentó que Vicente Fernández tenía un paradigma fijo de cómo debía ser un charro.

Esto englobaba actitudes como ‘ser macho y viril’ y que de acuerdo a la idea del ‘Charro de Huentitán’ “Un mariachi o es guapo o es macho”.

Según las declaraciones de Olga, Vicente Fernández no toleraba que tuviese que compartir “la herencia de la música ranchera con Juan Gabriel, dado que el ‘Divo de Juárez’ era homosexual y “peor aún, amanerado”.

Wornat comentó en la entrevista que Fernández “no soportaba a Juan Gabriel porque era gay”. La autora hace referencia a que ‘Chente’ pertenecía a otra época, además mencionó la homofobia arraigada del ‘Charro’.

Asimismo, la escritora atribuye esa rivalidad a la competencia que Vicente Fernández sentía hacia el ‘Divo’, pues hasta 2016 eran los máximos exponentes del mariachi en México.

¿Qué dicen los Fernández?

Aún no hay una postura oficial de la dinastía de los Fernández respecto a la biografía no autorizada del ‘Charro de Huentitán’; sin embargo, este 9 de diciembre, después de su presentación Auditorio Nacional, Vicente Fernández declaró que no le interesa saber nada del libro.

“No te puedo decir nada [...] Osea [...] a ver hablen bien de lo que van a decir. Les voy a pedir que se enteren bien. Me vale [...]. Y, ¿quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia?, no quiero saber nada”, señaló el cantante a las cámaras del programa de televisión Venga la Alegría.