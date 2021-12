Nicolas Cage se pondrá colmillos para interpretar al nuevo Drácula en ‘Renfield’

Nicolas Cage será un vampiro para la película Renfield, en la que encarnará al icónico Drácula en un proyecto en el que compartirá créditos con Nicholas Hoult, quien dará vida a su sirviente en la intención de que el personaje retome fuerza en una producción de Universal Pictures.

La historia que se desarrollará en Renfield estará basada en la novela del género de terror creada por Bram Stoker en 1897 en Drácula. Sin embargo, el protagonismo no recaerá al reconocido vampiro sino en su lacayo, quien en el libro aparece preso en el manicomio por sufrir delirios que lo hacían comer criaturas vivas para ser inmortal, aunque resultó estar influido por el Conde Drácula, quien no lo trataba de una buena forma.

De acuerdo a información de Variety, la dirección estará a cargo de Chris McKay (The Lego Batman Movie) con base en un guión escrito por Ryan Ridley (Rick and Morty) en una idea original de Robert Kirkman (The Walking Dead). La producción correrá por parte de Skybound Entertainment, con el propio Robert Kirkman sumando nombres como David Alpert, Bryan Furst y Sean Furst, mientras que Samantha Nisenboim será productora ejecutiva.

Este trabajo significa el regreso de Nicolas Cage después de diez años a las grandes producciones de Hollywood luego de su papel en Ghost Rider: Espíritu de Venganza, en 2011, que fue un fracaso en la taquilla. El actor se ha dedicado los últimos años a interpretar personajes en películas independientes debido a que se siente más cómodo con la forma de más libre, fluida y con menos presión.

Actualmente, Cage está a la espera del estreno del filme The Unbearable Weight of Massive Talent donde interpretará en la ficción un actor con problemas de liquidez quien colabora como informante de la CIA en una operación contra la venta de drogas.