Lupillo Rivera y Ana Bárbara cancelan sus presentaciones tras dar positivo a COVID

La música regional mexicana ha tenido mejores días. Este fin de semana dos cantantes anunciaron la cancelación de sus respectivas presentaciones tras dar positivo a contagios de COVID.

Ana Bárbara se presentaría en Taxco, Guerrero y en Río Verde, San Luis Potosí; mientras que Lupillo Rivera estaría en la CDMX para el Festival Soy Grupero.

Lupillo Rivera se contagia por segunda vez

El próximo 30 de noviembre Lupillo Rivera se presentaría en el Festival Soy Grupero; sin embargo, por la mañana el periodista Álex Kaffie dio a conocer que el cantante había dado positivo a COVID antes de que viajara rumbo a la Ciudad de México, a donde llegaría esta tarde a ensayar.

El cantante confirmó la información a través de un comunicado de prensa, el cual Álex Kaffie replicó en sus historias de Instagram, en el cual se lee:

“Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”.

Esta es la segunda vez que el hermano de Jenni Rivera enfrenta la enfermedad, su primer contagio ocurrió en diciembre de 2020.

Hace casi un año, reveló que se contagió a principios de ese mes, al igual que su novia y sus tres hijos. En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el “Toro del corrido” relató que perdió el gusto y el olfato, pero ya se estaba recuperando:

“Para todos los incrédulos que dicen que no existe, sí existe, se siente bien feo. Apenas estoy volviendo a agarrar el olfato otra vez, el sabor ya lo tengo otra vez”.

En esta ocasión Lupillo Rivera no ha dado más información a través de sus redes sociales.

Comunicado de prensa de Lupillo Rivera. (Instagram / Álex Kaffie)

Ana Bárbara también dio positivo

“A todos mis bandidos, gracias y lo siento mucho”, dijo la cantante Ana Bárbara en sus historias de Instagram luego de anunciar la cancelación de su presentación que daría este 27 de noviembre en Taxco, Guerrero debido a que ese día dio positivo a una prueba de Covid.

Además, a través de un comunicado publicado en su cuenta, detalló que se cancelaban todas las actividades artísticas hasta nuevo aviso: “Para la Reina Grupera su público es una gran prioridad y lamenta esta situación, espera estar de regreso y llevando alegría y música a todos los pedazos de su alma”.

Con ello, también se pospuso el concierto que daría en Río Verde, San Luis Potosí. Al respecto la cantante comentó: “Les prometo reponer la fecha porque esta bandida antes muerta que incumplida”.

A través de las historias temporales de esa red social, la intérprete de Bandido ha dado a conocer sus avances, en algunas se le observa comer caldo de pollo, “ahora a alimentarse bien para estar fuerte lo antes posible”. También publicó un video en el que está haciendo nebulizaciones.