‘The idol’: la serie de The Weeknd confirma su elenco

The Weeknd y Lily-Rose Depp protagonizarán la serie 'The idol' (Foto: Twitter @theweeknd @LilyRoseMelDepp)

El cantante canadiense The Weeknd se encargará de protagonizar la serie The idol, que llegará a las pantallas de HBO el próximo año, en un elenco que también incluye a la hija de Johnny Depp, Lily-Rose Depp.

La serie creada por el músico junto a Sam Levinson, encargado de Euphoria, completa su elenco con Suzanna Son, Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Steve Zissis, Troye Sivan, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga y Anne Heche.

Según la información de The Hollywood Reporter, la primera temporada contará con seis capítulos en una historia que está centrada en la ciudad de Los Ángeles, cuando un gurú de autoayuda y líder de un culto moderno desarrolla una complicada relación con un cantante emergente pop.

“Cuando los multitalentosos Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye, Reza Fahim y Sam Levinson nos trajeron The Idol, quedó claro que su versión subversiva y reveladora del culto a la industria de la música no se parecía a nada que HBO había hecho antes. Poco después, el brillante dúo de Joe Epstein y Amy Seimetz unió fuerzas con el resto del equipo y este sueño se hizo realidad”, dijo al medio estadounidense Francesca Orsi, vicepresidenta de programación en HBO.

Aunque no se han dado más detalles sobre cada uno de los personajes, se sabe que la encargada de la dirección será Amy Seimetz y como productores aparecen Reza Fahim y Sam Levinson. The Weeknd, quien coescribió el proyecto y también funge como productor ejecutivo, anteriormente ha manifestado su interés por el cine, por lo que esta no es su primera aparición en la actuación ya que participó como escritor en la comedia American Dad y actuó en el filme Uncut Gems.

Pese a que el músico no ha hablado al respecto, por medio de sus redes sociales compartió una fotografía con un fondo en color negro y el nombre de ‘The idol’ en letras blancas, etiquetando al canal que transmitirá un trabajo que ha estado en su mente por cerca de diez años.