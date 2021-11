‘Blinding lights’ de The Weeknd es elegido como el mejor hit de todos los tiempos

En noviembre de 2019 el cantante canadiense The Weeknd dio a conocer al mundo el tema “Blinding lights”, que fue nombrado por Billboard como la número uno dentro del top de cien mejores canciones de todos los tiempos.

El tema, incluido dentro del álbum After hours, ha superado algunos récords. Mientras que en YouTube los videos oficiales con el audio y el video superaron las 611 millones y 519 millones de vistas respectivamente, también permaneció en las listas de popularidad durante 90 semanas, con cuatro de ellas apoderándose de la primera posición.

De esta manera el cantante cuyo nombre real es Abel Makkonen Tesfaye desplazó al clásico de los años sesentas interpretado por Chubby Checker, “The twist”, quien poseía el nombramiento desde el año 2008 hasta el día de hoy.

“Siempre he estado jugando con los (sonidos de los) años 80. Antes era mucho más sutil, pero siempre quise sumergirme por completo en él. Y diez años después, creo que me lo he ganado”, aseguró The Weeknd a Billboard.

Para celebrar el acontecimiento es la portada de la revista para hablar sobre la popular canción; al mismo tiempo, será lanzada una colección especial de tarjetas dedicadas a su música y trayectoria.

“Esta colaboración destaca un logro trascendental y un momento muy especial en el tiempo para uno de los artistas más influyentes de la actualidad. Estamos encantados de celebrar ese momento y traducir las clasificaciones más citadas en música a formatos nuevos e innovadores”, le contó Julian Holguin, presidente de Billboard, a Variety.

El año pasado el músico emprendió un boicot en contra de los Grammy debido a que el disco que incluye este éxito no apareció dentro de la categoría del álbum del año. Recientemente se dieron a conocer los nominados para la entrega de los premios en 2022, en donde está nominado para llevarse tres galardones, aunque ninguno por su trabajo en solitario sino gracias a sus colaboraciones con Kanye West y Doja Cat.