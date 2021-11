“Hay una discrepancia”: perito criminalista niega que Octavio Ocaña disparara arma

Los acontecimientos ocurridos el pasado 29 de octubre, cuando tras una persecución policial el actor Octavio Ocaña murió tras recibir una bala de arma de fuego en la cabeza, aún siguen sin esclarecerse.

Pese a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dijo de manera oficial que el fallecimiento se derivó de un disparo accidental de quien diera vida a ‘Benito Rivers’ en la serie Vecinos, la familia no ha estado de acuerdo y ha pedido justicia, incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es por esto que no han dudado en asesorarse del abogado Rafael Alejandro Martínez, así como de Mauricio Reséndiz, un perito de criminalística e investigación forense que busca que los hechos tengan una mayor claridad.

“Entramos a efecto de poder conocer lo que hasta el momento se lleva de indicios que pudieran estar relacionados con el hecho. Nuestro trabajo ha sido conocerlos, entenderlos, estudiarlos y correlacionarlos respecto de lo que va surgiendo. Faltan algunos elementos por revisar para tener un camino mucho más certero científicamente hablando”, se refirió para el programa De Primera Mano.

Sin embargo, el encargado de aportar su dictamen descartó la versión otorgada por las autoridades y de manera preliminar aseguró que no existe una certeza que la compruebe. “Hay una discrepancia que me gustaría aclarar en este sentido. Existen elementos de orden químico, físico y biológico que se producen cuando una persona muere por disparo de arma de fuego. En este caso no existen esos elementos en su totalidad para poder tener la certeza científica de que él haya realizado el disparo para poder privarse de la vida; por lo tanto, considero hasta este momento que científicamente no puede ser comprobable ese hecho de que él haya accionado el arma para quitarse la vida”, apuntó.

Aunque se continúan estudiando los casquillos de distintas balas para saber el calibre que terminó con la vida de Ocaña, las investigaciones seguirán su curso durante los próximos días.