HBO Max prepara especial con el elenco original de ‘Harry Potter’ por 20 aniversario

El próximo 1 de enero llegará a HBO el especial 'Return to Hogwarts'. (Foto: Warner Bros.)

¡Atención, potterheads! Por si no eran suficientes las funciones especiales conmemorativas por el 20 aniversario del estreno en cines de Harry Potter y la Piedra Filosofal, ahora tendremos un especial en HBO Max que reunirá al elenco de la saga 20 años después.

Así es, la triada de oro conformada por Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Weasly) serán parte medular de esta producción que durará tres horas.

Uno de los grande entusiastas de los lanzamientos por aniversario ha sido el director de las dos primeras entregas, Chris Columbus, y productor de El prisionero de Azkabán; sin embargo frente a la noticia de un posible reboot de Harry Potter, Columbus no ha escondido su inconformidad.

Asimismo, el director ha hecho evidentes sus deseos de llevar a la pantalla la adaptación del libro El legado maldito con el elenco original de Harry Potter.

No obstante, lo que fans no veían venir fue la confirmación de una reunión muy al estilo Friends: The Reunion, magos, villanos, gigantes y otras personalidades que encarnaron actores entrañables como Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Evanna Lynch (Luna Lovegood)Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Tom Felton (Draco Malfoy), James y Oliver Phelps (Fred y George Wesley), y Matthew Lewis (Neville Longbottom).

Por su parte, Emma Watson también se unió al gran anuncio del estreno de Return to Hogwarts, título de este especial que llegará el 1 de enero a la plataforma de HBO Max, y expresó con gran emoción lo ligada que está a la saga:

“Harry Potter fue mi casa, mi familia, mi mundo, y Hermione ha sido mi personaje favorito de todos los tiempos”, confesó en un post de Instagram.

En relación con el adelanto de lo que podremos ver en este especial, Tom Ascheim, ejecutivo de Warner Bros, aseguró que esta producción es un homenaje en retrospectiva de cómo el fenómeno ‘Harry Potter’ ha trastocado la vida de miles de fans alrededor del mundo.

Asimismo destacó el alcance que la franquicia ha representado 20 años después del estreno de la primera entrega La Piedra Filosofal.

Recuerda, el Año Nuevo 2022 vendrá cargado de mucha magia en las pantallas.