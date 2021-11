Carmelita Salinas ¿sufrió una hemorragia cerebral?: Los detalles de su día a día

La salud de Carmen Salinas no ha cambiado del coma natural con el que llegó al hospital y su diagnóstico se mantiene con una actividad cerebral leve y un semblante tranquilo que indica que no estaría sufriendo.

En las afueras del nosocomio, la familia contó a los integrantes de la prensa que se dieron cita que físicamente Salinas se ve muy bien. “Los que la conocen bien saben que su cutis es hermoso y así está. Parece como si se acabara de desmaquillar y se acostó”, dijo Carmen Plascencia, nieta de la primera actriz.

Sin embargo, afirmó que no se encuentra en condiciones de volver a su casa para su recuperación debido a que cuenta con la ayuda de un respirador artificial.

“Nosotros lo único que podemos decirles es lo mismo porque es lo que nos dicen y es lo que es. Mi abuelita está igual, no ha habido ningún tipo de cambio”, explicó Plascencia, quien anteriormente habló del colchón cinético en que está acostada para evitar cualquier tipo de llaga o herida en su cuerpo.

En un enlace para el programa Hoy, el reportero Sebastián Resendiz dio una nueva información sobre la salud de Carmelita que complicaría su situación. “Anoche pude platicar con la nieta de Carmelita y me dio una información que no teníamos hasta el momento. A Carmen Salinas no le dio un derrame cerebral como teníamos entendido, lo que sufrió fue una hemorragia cerebral que es lo que complica un poco más el panorama debido a que clínicamente el derrame es un poco más controlable que la hemorragia”.

Aunque la integrante de la telenovela Mi fortuna es amarte ha podido mover los pies y las manos en el momento en que sus allegados le hablan, los médicos aseguraron que se trata de reflejos o movimientos involuntarios, no de una evolución en su estado.