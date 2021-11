Carmelita Salinas: Intentan hackear su cuenta de WhatsApp

La madrugada de este jueves 11 de noviembre la actriz y ex diputada Carmen Salinas fue trasladada en una ambulancia a terapia intensiva debido a un fuerte problema de salud; durante las primeras horas no se conocía con exactitud el diagnóstico, pero después se dio a conocer que fue a causa de un derrame.

Hace algunas horas, el sobrino de la también empresaria, Gustavo Briones, informó a los medios de comunicación un posible intento de hackeo a la cuenta de WhatsApp de Carmelita Salinas; probablemente, para extorsionar a sus conocidos.

“No hagan difusión respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear; me llegaron mensajes de que ingrese códigos. No sé quién lo está haciendo, pero sí para que tengan cuidado”.

“Ven que está de moda hackear y pedir dinero a nombre de la persona... si pueden difundirlo, nadie está pidiendo dinero”, alertó Briones a los medios de comunicación.

También comentó que actualmente están recibiendo el apoyo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para cubrir los gastos médicos de la señora Salinas.

Estado de salud de Carmen Salinas

Horas después de su ingreso al hospital, la familia platicó con los medios de comunicación sobre el pronóstico de la ex diputada por el Partido Revolucionario Institucional. La nieta de la primera actriz informó que se encuentra delicada de salud.

“Actualmente mi abuelita está en estado de coma con sus órganos funcionando de manera natural. El diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo. Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado”, informó la nieta de la actriz.

Contradicciones en el diagnóstico

Las versiones sobre la salud de Carmelita Salinas se contraponen; mientras que su ahijado Jorge Nieto asegura que declararon un daño irreversible tras el derrame cerebral de la actriz, su sobrino y su hija negaron dicha información.

“Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles. Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar”, confesó Nieto a la periodista Azucena Uresti.

En contraparte, tanto su sobrino Gustavo Briones como su hija María Eugenia Plascencia negaron que el diagnóstico de los médicos hacia Carmelita haya sido que ya no volverá del coma o que tenga un daño irreversible tras el derrame cerebral.