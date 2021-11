Carmen Salinas: Fan de las chivas y otras curiosidades

Carmen Salinas se ha ganado el cariño del público gracias a su larga trayectoria de 67 años cargada de irreverencia y algunos escándalos ya sea en sus declaraciones o su recordado periodo como exdiputada.

Su debut en la televisión fue en 1964 bajo la dirección de Ernesto Alonso, de quien se ha referido como un ejemplo. Ha participado en proyectos como La vecindad, María la del Barrio o Mi Pequeña Traviesa, además de su gran reconocimiento dentro del género de cine de ficheras.

Datos curiosos de Carmen Salinas

A lo largo de su vida, Carmen ha sufrido de pérdidas y alegrías que la han marcado, pero también ha compartido algunos de sus gustos como el equipo de futbol de su amor, sus géneros musicales favoritos y hasta los rincones de su casa.

Fiel seguidora de las chivas

Siempre que tiene oportunidad, la actriz de Mi fortuna es amarte porta orgullosa la playera de su equipo de futbol favorito: las Chivas de Guadalajara. La razón por la que se decidió apoyar a ese equipo fue a raíz de una respuesta de su exesposo mientras veía un partido entre Atlas vs Chivas: “Ahorita no me hables”, le dijo quien era rojinegro porque había jugado en las juveniles del Atlas. Molesta por la respuesta, Salinas deseó que ganaran las Chivas y a partir de entonces no se volvió a perder un clásico.

Imitadora de estrellas

En su juventud, la primera actriz era imitadora de cantantes como Lucero, Alejandra Guzmán, Lola Beltrán o Yuri y lograba hacer más de cien voces, esos fueron los inicios de su carrera. Sin embargo, tras la muerte de su hijo, Pedro Plascencia, no pudo volver a cantar –pasión que descubrió en la escuela- porque le generaba una gran tristeza. La música no se fue de su vida ya que en 1988 inauguró el estudio musical K’ay-nah.

Actriz de Hollywood

En 2004 hizo su debut en Hollywood con la película Man on Fire con un pequeño papel como guardián de una banda de secuestradores al lado de estrellas internacionales como Denzel Washington, Dakota Fanning y Christopher Walken en una filmación que tuvo lugar en espacios de la Ciudad de México como la colonia Condesa.

Diseñadora de interiores

La histrión es muy amante de cuidar de su casa, al grado que ella misma diseñó su propia cocina. Permanentemente cuenta con un altar dedicado a sus seres queridos en el cual también idolatra a la Virgen de Guadalupe y algunos arcángeles, como San Ramón y San Benito para evitar los chismes y las malas lenguas.

Amante de la música

Salinas ha asegurado ser ecléctica en sus gustos musicales, pues solo busca divertirse. Entre los géneros que le ha mencionado que escucha está desde lo clásico, pasando por los boleros, corridos, rancheras e incluso el reggaetón, pues en octubre pasado protagonizó un baile en Tik Tok.