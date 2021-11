American Music Awards: Todo lo que debes saber sobre la premiación

Cada día se dan a conocer más detalles de la próxima entrega de los American Music Awards en una ceremonia que será conducida por la rapera Cardi B y que tendrá lugar el 21 de noviembre en el Microsoft Theatre, de Los Ángeles.

Artistas como Diplo, Tyler the Creator, Mickey Guyton, Walker Hayes, Zoe Wees y la agrupación italiana Måneskin se unen a las participaciones de Olivia Rodrigo, Kane Brown, New Edition y New Kids on the Block.

El escenario de los premios será donde la banda BTS se acompañe de Megan Thee Stallion para el estreno mundial de sencillo “Butter”; de igual forma Carrie Underwood y Jason Aldean tendrán una sorpresa para sus seguidores. Otra de las uniones que más se esperan está protagonizada por Bad Bunny, Julieta Venegas y Tainy, quienes unirán sus voces para cantar el tema “Lo Siento BB: /”.

Las nominaciones están lideradas por la estrella de Disney Olivia Rodrigo con siete de ellas, entre las que se incluyen mejor artista revelación, mejor canción y mejor video. Le siguen de cerca el músico canadiense The Weeknd con seis y Doja Cat, Giveon y Bad Bunny, que empatan con cinco categorías en las que el público será el encargado de entregar los galardones de acuerdo a sus votos. El puertorriqueño es el artista latino más nominado para estos premios, haciendo espacio para el género urbano.

Una de las ternas más importantes y peleadas de la noche es la de artista del año, en donde compiten Olivia Rodrigo, Ariana Grande, BTS, Drake, The Weeknd y Taylor Swift. Aunque nada está decidido y todo puede pasar, fue Swift la que se la llevó el año pasado en su tercera presea consecutiva para esta categoría, aunque no pudo asistir a recibirla por estar regrabando la música anterior que perdió con su exdisquera.