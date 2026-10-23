¿Por qué hablaron de ‘Las Perdidas’ en un foro de la Universidad de Harvard?

Así fue el foro de Harvard en el que se retomó el video de Las Perdidas, con Wendy Guevara.

Los nombres de ‘Las Perdidas’: Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres llegaron a la Universidad de Harvard, donde un alumno y creador de contenido mexicano analizó cómo el humor y la autenticidad contribuyeron a la viralidad del grupo.

La icónica frase de las tres amigas: “estamos perdidas, perdidas, perdidas”, fue retomada por un alumno que participó en el panel More than Entertainment: Art, Activism, and LGBTQI+ Human Rights (Más que entretenimiento: arte, activismo y derechos humanos LGBTQI+), como parte de la International LGBTQI+ Activism Summit, realizada en la Harvard Kennedy School del 20 al 23 de octubre.

El mexicano Luis Adrián Ruiz explicó que el grupo de mujeres trans originarias de León, Guanajuato, se hizo viral en redes sociales y mencionó cuál es su relación con la cultura popular.

Luis Adrián Ruiz detalló que ‘Las Perdidas’ surgieron debido a un video viral como un grupo de amigas que llamó la atención del público a través del humor y por su personalidad.

De esta forma, retomó el ejemplo de Wendy Guevara, la integrante del grupo que más ha sobresalido y quien amplió su popularidad tras participar y ganar la primera temporada de La Casa de los Famosos México, en 2023.

¿Por qué un alumno de Harvard retomó el ejemplo de Wendy Guevara?

Ruiz destacó que el caso de Wendy Guevara demuestra que la conexión con una audiencia amplia no necesariamente comienza con un discurso político explícito.

En su interpretación, el humor, la espontaneidad y la autenticidad permitieron que el público se acercara a un grupo de mujeres trans que alcanzó notoriedad nacional.

Por eso, fue retomado en el foro que abordó los vínculos entre el entretenimiento, el arte y los derechos humanos de las personas LGBTQI+.

La relevancia se debe a la relación hecha por el alumno de Harvard con la manera en que quienes se hacen virales en redes sociales también podrían dar visibilidad a comunidades históricamente discriminadas.