¡Ahora flotarás en 1935! ¿De qué trata ‘It: Bienvenidos a Derry 2’?

'It: Bienvenidos a Derry 2' se sitúa 27 años antes de lo ocurrido en la primera temporada de la serie. (Foto: HBO/WB/Press)

Pennywise volverá a acechar las calles del pueblo de Derry, aunque todavía hay que esperar para conocer la continuación de It: Bienvenidos a Derry. HBO reveló un nuevo teaser sobre la segunda temporada de la serie, que viajar al pasado para mostrar otro episodio marcado por la violencia y la presencia de la entidad.

Andy Muschietti, creador de la producción, ya había adelantado que los nuevos capítulos explorarían otro periodo de la historia basada en la novela de Stephen King.

Ahora se confirmó que la temporada 2 de It: Bienvenidos a Derry está ambientada en 1935, durante los años de la Gran Depresión, y tendrá como uno de sus acontecimientos centrales la masacre de la Pandilla Bradley.

Muschetti, creador de 'It: Bienvenidos a Derry', ya había revelado nuevos detalles de la temporada 2 de la serie. (Foto: Cortesía HBO/Wb/Press)

¿De qué trata la temporada 2 de ‘It: Bienvenidos a Derry’?

La segunda entrega lleva la historia hasta 1935, una época marcada por la crisis económica y las dificultades sociales que atravesaba Estados Unidos.

De acuerdo con lo escrito en la novela It, un grupo de forajidos llega a la localidad mientras intenta escapar del FBI. La banda se dedica a cometer robos y asesinatos y, durante su paso por el lugar, busca conseguir municiones, pero se topan cara a cara con el horror.

Además de cambiar de época, It: Bienvenidos a Derry mostrará una versión distinta de la localidad. Muschietti explicó en entrevista con Variety que el contexto de la Gran Depresión será fundamental para comprender a los personajes y las decisiones que tomarán.

La situación económica de la época tendrá un impacto directo en los habitantes, pues la falta de empleo y las dificultades para sobrevivir forman parte del escenario en el que se desarrolla la historia.

“Nuestros personajes van a tener en el aire la mentalidad de la época de la Gran Depresión, con sus luchas por sobrevivir. Todos intentan salir adelante y sobrevivir a las circunstancias. Van a hacer locuras. Y, por supuesto, también estarán presentes los horrores sociales y culturales de la época. No vamos a pasarlos por alto. Son el centro y el corazón de nuestra historia”.

Muschietti también señaló que Derry es muy diferente al que los espectadores conocieron en las películas de Pennywise y en la primera temporada de It: Bienvenidos a Derry. El cambio no se limitará a las calles o los edificios, ya que la situación de sus habitantes también será parte importante de la trama.

“Es casi un cementerio. Es un cadáver de algo porque la gente está agotada, pobre, cansada, sin trabajo, sin hogar. Los niños no tienen una vida suburbana y reconfortante. Se encuentran en una situación muy distinta. Algunos son huérfanos o fugitivos, por lo que el ambiente es bastante desolador. Pero siempre está presente la esperanza, ardiendo, y es lo que mantiene a nuestro nuevo grupo en pie”.

¿Cuándo se estrenaría la temporada 2 de ‘It: Bienvenidos a Derry’?

Por ahora, HBO no ha anunciado una fecha oficial para el estreno de la segunda temporada de It: Bienvenidos a Derry.

Andy Muschietti confirmó que el proyecto todavía se encuentra en una etapa temprana, con los guiones en proceso de escritura, por lo que aún no existe un calendario definitivo para el lanzamiento de los nuevos episodios.

Algunos medios especializados, como IMDb, apuntan a 2027 como una posible fecha de estreno, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, por ello, cualquier fecha concreta debe tomarse como una estimación.