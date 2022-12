Intocable pospone conciertos por problemas de salud; esto pasará con los boletos

El cantante Ricky Muñoz, del grupo Intocable, se bajó del escenario luego de anunciarle a los asistentes a uno de sus conciertos en la Arena Monterrey que no se sentía bien de la garganta luego de cerca de una hora del inicio.

Después de que detuvo la presentación porque argumentó que no podía continuar, dirigió unas palabras por las cuales fue criticado: “Ya sé que viene el ¡bu!, no les podemos regresar el dinero, hagan lo que quieran, pero no les vamos a regresar el dinero”, expresó entre abucheos.

Horas después recurrió a sus redes sociales por medio de un video, que tampoco fue bien visto por todos. “La verdad me siento súper mal. Físicamente me siento súper bien, con ganas, puedo hablar, lo que no puedo es cantar. Si tengo que disculparme por eso pues una disculpa. Me disculpo por tener mucho trabajo. No quería que terminara de esta manera, pero me sentía yo más impotente, no podía fingir que todo estaba bien cuando no”, dijo.

Los comentarios negativos argumentaron que fue una actitud poco profesional de su parte y que la forma en la que se expresó no fue la correcta. Hubo quien lo calificó como un grosero por otra presentación en la que habría dicho: “no es mi culpa que paguen boletos baratos”.

“Esas disculpas suenan falsas y forzadas, se nota que lo está diciendo obligado” y “lástima que tanto talento se vaya al traste por tan mala actitud” complementaron las críticas. Desde la cuenta oficial de Intocable se anunció que las fechas serán reprogramadas.

Las fechas para los nuevos conciertos de Intocable.

Tras los problemas de salud, los organizadores informaron que los espectáculos del 2 y 3 de diciembre serían pospuestos con las siguientes nuevas fechas:

2 de diciembre pasa al 13 de enero 2023

3 de diciembre pasa al 14 de enero 2023.

Si no puedes asistir o simplemente quieres que te devuelvan lo que gastaste por tu boleto, podrás solicitarlo por vía mail a la dirección reembolsos@superboletos.com desde el 12 al 26 de diciembre.