The Killers regresa a México en 2023: Estos son todos los detalles del concierto en el Palacio de los Deportes

The Killers se presentarán a la Ciudad de México y Guadalajara en 2023. (Foto: Instagram / @thekillers)

Prepárate para cantar a todo pulmón Mr. Brightside. The Killers anunció su nueva gira que visitará dos entidades de México.

La banda de rock estadounidense regresará a la República Mexicana para presentarse en la Ciudad de México y en Guadalajara, Jalisco, con conciertos en los que tocarán sus nuevos éxitos y los que han marcado a toda una generación ‘rockanrolera’.

Para que no te pierdas la oportunidad de ver a Brandon Flowers, Dave Keuning y los demás miembros de la banda The Killers, estos son todos los detalles que debes de saber para su próximos conciertos en México.

Las visitas que ha hecho The Killers a México

The Killers es una banda estadounidense que ha venido más de una vez a México. La primera visita a nuestro país ocurrió en 2006.

A lo largo de los años, la banda ha promocionado sus discos mediante giras internacionales como en 2008 cuando se aparecieron en la CDMX para presumir ‘Day & Age’. En 2016 se presentaron dentro de la séptima edición del Corona Capital con artistas como Lana del Rey y LCD Soundsystem.

Este año, la banda de rock se presentó el pasado 29 de abril en el Foro Sol como parte de su gira titulada ‘Imploding The Mirage’. Durante aquel tour tuvieron la oportunidad de cantar el sencillo de Entrégate de Luis Miguel.

Actualmente, The Killers celebra el estreno de un nuevo sencillo The Boy, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Asimismo, el año pasado lanzaron el álbum ‘Pressure Machine’ que contiene éxitos como West Hills, Quite Town, entre otros.

Concierto The Killers en México 2023: ¿Cuándo y dónde será?

La agrupación de rock se presentará en CDMX y Guadalajara para dar presentaciones con éxitos de sus nuevos discos y los que los fanáticos se saben de memoria.

Los fanáticos de Guadalajara podrán disfrutar del espectáculo que The Killers ofrecerá el 30 de marzo de 2023 en la Arena VFG. Los fans de la Ciudad de México tendrán que esperar al 1 de abril próximo para asistir al Palacio de los Deportes.

Además de su nueva gira, The Killers será una de las bandas principales del próximo festival Pa’l Norte que se celebra en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, el 2 de abril de 2023.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de The Killers?

De acuerdo con el sitio de Ticketmaster, la preventa Citibanamex será el próximo miércoles 7 de diciembre a partir de las 11:00 de la mañana y hasta las 23:00 horas del mismo día.

La venta general tomará lugar el 8 de diciembre a partir de las once de la mañana.

The Killers se presentarán en el escenario del Palacio de los Deportes para su concierto en la CDMX. (Foto: Instagram / ocesa)