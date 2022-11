The Rasmus visita CDMX y ‘se echan palomazo’ con un organillero en Coyoacán

El fin de semana pasado, The Rasmus se presentó en el festival Tecate Bajío, realizado en León, Guanajuato, donde tocaron algunos de sus más grandes temas, aunque decidieron ‘darse una escapadita’ por nuestro país y visitar la CDMX.

Incluso, se dieron la oportunidad de hacer una ‘colaboración’ muy especial: se trata de una ‘nueva versión’ de su sencillo ‘In the shadows’, pero adaptada a la ocasión.

A través de su cuenta de TikTok, la agrupación compartió un video en el que aparece Lauri Ylönen, vocalista de la banda finlandesa, caminando por el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, mientras se acerca a un organillero que se encontraba en el sitio.

De manera amistosa, le deja unas monedas al hombre y comienza a cantar un breve verso de su icónica canción ‘In the shadows’, aunque le cambió un poco la letra y dijo “In the... México”. Después, mira fijamente el instrumento y dice “organillo”, mientras la persona que graba hace una toma panorámica.

El video, que ya ostenta más de 21 mil likes en aquella red social, tiene comentarios como ”Cómo es que la gente pasa y no lo conoce???”, “El organillero nunca supo que lo topó el mismísimo Lauri Ylönen”, “Mira mamá, es el In the shadows” o “Me los encuentro en acá en México y me desmayo”, por mencionar algunos.

The Rasmus visita la CDMX

Este no fue el único lugar que visitó la banda durante su estancia en la Ciudad de México, pues también acudieron al museo de Frida Kahlo, ubicado en la misma alcaldía, e incluso se tomaron una foto con los familiares de la fallecida artista.

“¡Un placer recibir y conocer este día a @therasmusofficial! Que gusto poder escucharlos cantar y poder platicarles un poco más sobre nuestra amada tía #FridaKahlo. ¡Bienvenidos, siempre!”, escribió la cuenta oficial dedicada a la pintora.

Por su parte, The Rasmus compartió la misma foto en sus redes; se dijeron felices de haber visitado la también llamada ‘Casa Azul’.