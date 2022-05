Eres ‘old’, pero ¿así de ‘old’? The Rasmus se clasifica a final de Eurovisión

The Rasmus clasificó a la final de Eurovisión. (Instagram: @therasmusofficial)

Directo desde Finlandia, la popular banda de rock The Rasmus logra entrar a la final de Eurovisión después de abrir el segundo día de semifinales, en el que 18 países compitieron por los 10 puestos restantes para la máxima competencia musical no solo de Europa, sino a nivel mundial.

The Rasmus deleita en la semifinal de Eurovisión con canción de empoderamiento femenino

La canción elegida para esta ronda de competición fue Jezebel, que habla sobre el empoderamiento femenino y el que una mujer se vaya abriendo su propio camino, y una propuesta teñida de amarillo en la que su vocalista, Lauri Ylönen, ha empezado emulando al payaso fantasmal de It y ha acabado descamisado y desaforado.

Sus globos gigantes han sido solo uno de los muchos extras escenográficos de una gala que ha puesto en juego escaleras (por ejemplo en la balada afectada del azerí Nadir Rustamli, ‘Fade To Black’), un piano plateado (sobre el que se ha subido la maltesa Emma Muscat en ‘I Am What I Am’) y una concha gigante para la Venus chipriota Andromache y su ‘Ela’.

¿Qué países participarán en la final de Eurovisión 2022?

The Rasmus competirá en la final de Eurovisión el próximo 14 de mayo junto con los 5 países clasificados de forma directa: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Además, tendrá que competir contra los primeros 10 equipos que clasificaron en la semifinal celebrada el pasado 10 de mayo: Ucrania, Grecia, Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Moldavia y Países Bajos.

Por otra parte, los equipos que este jueves se unieron a la final en el segundo día de semifinales son, además de Finlandia, los de Bélgica, República Checa, Azerbaiján, Polonia, Estonia, Australia, Suecia, Rumanía y Serbia.

¿Qué es Eurovisión?

El Festival de la Canción de Eurovisión es considerado el mayor evento musical en directo del mundo, con casi 200 millones de espectadores; este año se realiza la edición número 66 en Turín, Italia.

Se trata de un concurso musical que nació en la década de los 50 con el propósito de unir a Europa en la posguerra, fue convocado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y solo siete países participaron en la primera edición a través de esa novedosa tecnología llamada televisión.





Con información de EFE