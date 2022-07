‘Discriminan’ a Luisito Comunica en Corea del Sur por su edad; no lo dejan entrar a antros

Cuando sales de viaje es para conocer la cultura, tradiciones y ¿por qué no? Salir a disfrutar de la vida nocturna y los sitios de entretenimiento, aunque en algunos habrá restricciones que podrían resultar ofensivas o discriminatorias, algo que vivió Luisito Comunica en su reciente viaje a Corea del Sur.

A través de un video en su canal de YouTube, donde ostenta más de 39 millones de suscriptores, contó su mala experiencia al momento de buscar un sitio para ‘divertirse’ y las razones por las cuales le prohibieron la entrada a clubes nocturnos.

“Si tienes más de 30 y sobre todo si eres turista no puedes ir a discotecas. Sé que suena absurdo e increíble, pero es verdad. Créanme, lo viví en carne propia”, comentó para dar inicio con su relato.

Le prohíben la entrada a Luisito comunica en bares de Corea del Sur

‘Luisito’ contó que un sábado por la noche decidió salir a buscar sitios para divertirse un rato junto a su novia Ary Tenorio, aunque se encontró con la sorpresa de que en muchos antros y bares coreanos no le permiten la entrada a los turistas, aunque señaló esto como algo ‘normal’.

De acuerdo con su explicación, en algunos países no permiten la entrada a extranjeros en los antros y bares principalmente por el choque cultural, pues no se llegan a sentir cómodos con la forma de interactuar de algunos países; además, no les gusta que la gente no hable su idioma.

Sin embargo, esto lo consideró normal puesto hay que otros países asiáticos donde también hay lugares con restricciones para turistas.

No puedes entrar a un antro en Corea del Sur... ¿por ‘viejo’?

La ‘mala noticia’ para el youtuber originario de Puebla fue cuando por fin encontró un antro donde se podía entrar aún siendo extranjero, pero le dieron una noticia desagradable para él.

“Cuando llegamos a la entrada... Oigan, no memen, güey, (risas). Me acaban de discriminar por viejo (risas). Como media hora esperamos acá, entonces ya que llegamos me pide -el cadenero- mi identificación y me dice ‘no, es que tienes 30 y no puedo dejar entrar a nadie y no puedo dejar entrar a nadie de más de 29′ (risas)”.

En su video, Luisito comentó que intentaron buscar otro sitio en dos zonas diferentes -Gangnam y Hongdae- donde les permitieran la entrada, pero todos tenía restricción de edad: solo podían entrar las personas entre 20 y 29 años, por lo cual se sintió discriminado y ‘viejo’.

“Uno quiere divertirse, uno quiere gastar su dinero y no lo dejan... por viejo”, sentenció el influencer en su video, que ya cuenta con más de tres millones de vistas, y llegó a la conclusión de que el choque cultural y la apariencia son los principales factores de este ‘fenómeno’, algo que no considera justo.