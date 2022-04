MET Gala 2022: ¿Cuándo y dónde ver la alfombra roja?

La edición 2022 de la MET Gala regresa a su tradicional formato y se desarrollará el 2 de mayo, el primer lunes del mes. Las estrellas del espectáculo desfilarán por la alfombra roja de uno de los eventos de moda más importantes a nivel mundial para mostrar sus modernos y extravagantes atuendos, con un código de vestimenta basado en Gilded Glamour, la Edad Dorada de Nueva York.

La muestra más reciente tendrá una continuación gracias a ‘In America: An Anthology of Fashion’, que explora las raíces de la moda estadounidense. Este tributo será exhibido en el Museo Metropolitano de Arte del 5 de mayo hasta el 5 de septiembre de 2022.

La industria del cine reconocerá a nombres importantes que colaboraron, como sastres, modistas y diseñadores. Los anfitriones este año serán Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King y Lin-Manuel Miranda como copresidentes oficiales. A ellos se sumarán el diseñador Tom Ford, la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, y Adam Mosseri, de Instagram.

¿Quiénes están invitados a la MET Gala 2022?

Como es costumbre, las más importantes figuras del espectáculo forman parte de la lista de invitados. Se dio a conocer que la actriz Zendaya, quien protagonizó el exitoso filme Spider-Man: No Way Home, no podrá asistir por compromisos en su agenda.

Sin embargo, otros de los posibles asistentes son: Andrew Garfield, Zoë Kravitz, Megan Fox, Madonna, Camila Cabello, Cardi B, Anitta, Ariana Grande, Britney Spears, Nicki Minaj, Shawn Mendes, Tom Holland, Hailey Bieber, Timothée Chalamet, Pete Davidson, The Weeknd, Rosalía, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Gigi Hadid, Dua Lipa, Selena Gomez, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Billie Eilish o Harry Styles.

¿Dónde y a qué hora ver la MET Gala 2022?

El próximo lunes 2 de mayo podrás ser testigo de todos los detalles de la alfombra roja a partir de las 16:30 horas, tiempo del centro de México. Si eres amante de la moda o el vestuario, no puedes perderte este evento.

La transmisión se dará a través del canal E! Latinoamérica, que puedes encontrar en los distintos operadores de televisión por cable en México.