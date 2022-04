Del dolor a la catarsis: Zahara revela aua facetas más íntimas de vida en su nuevo disco

Zahara regresa a los escenarios con su nueva producción discográfica titulada PUTA, cuyas letras y propuesta musical exploran la faceta más personal de la cantante española, que este mes regresó a México para presentarse en CDMX y Guadalajara.

La mirada hacia la infancia, el dolor de la muerte, el duelo del aislamiento, el quiebre de los paradigmas sociales y la redención como resultado de una catarsis son el recorrido que la compositora, oriunda de Úbeda, España, desentraña a través de 11 canciones.

Zahara: Música autogestiva

La carrera de Zahara ha pisado diversos terrenos en el mercado musical. La compositora e intérprete comenzó en MySpace, sitio que fue el semillero de muchos artistas emergentes en la primera década del 2000.

Tras cobrar relevancia en YouTube con el tema ‘La canción más fea del mundo’, Zahara llamó la atención de Universal Music Group, disquera con la que produjo ‘Merezco’, cuya popularidad arrasó en radio y fue tema de un comercial.

No obstante, pese a lo seductor que resultaba la masificación de su música, la cantante se mantuvo firme en la convicción de continuar con la esencia indie, por tanto la relación entre la productora y Zahara tomó rumbos distintos.

El espíritu autogestivo la llevó de nuevo a sus orígenes, a la vena independiente bajo su propio sello discográfico llamado G.O.Z.Z. Records.

A partir de entonces emprendió una trilogía discográfica que inicia con Santa (2015), continúa con Astronauta (2018) y este año regresa con un trabajo muy personal llamado PUTA.

La madurez musical en esta nueva producción estalló con el inicio de la pandemia, cuyas consecuencias pegaron duro en las presentaciones de cientos de artistas, pero sobre todo de los independientes.

Durante la etapa más fuerte del encierro por la pandemia, Zahara llevó un acompañamiento psicoterapéutico que de manera simultánea propicio un impulso de escritura de todo lo que la cantante estaba atravesando.

El resultado del ‘desbordamiento’ creativo derivó en un material que sería la base de su más reciente álbum.

Música que nació en el caos y llegó a la lucidez

La cantante de ‘Con las ganas’, tema que fue parte de la banda sonora de la serie Élite, detalla que cuando comenzó esa necesidad casi imperativa de escribir todo lo que pensaba, sentía y vivía en la primera etapa de la cuarentena no concibió que las composiciones pudieran tener un hilo conductor que la llevara hacia algún sitio.

Sin embargo, conforme avanzaba en el desarrollo creativo y llegaba a una etapa ‘final’, como una epifanía identificó que había historias muy específicas para segmentar y narrar a través de canciones. Las tres primeras piezas que dieron el hilo conductor del disco fueron ‘flotante’, ‘MERICHANE’, y ‘Canción de muerte y salvación’.

Zahara dice al respecto: “Canción de muerte’ fue la que le dio la clave a mi disco. Entendí que era como un libro, una biografía que tiene un principio y un final”.

Asimismo, Zahara apunta que detrás de esta etapa de producción se dio cuenta de los matices que encerraban los recuerdos y que realmente no había una totalidad en la felicidad ni en la tristeza, nostalgia o miedo.

“Hacer este disco ha sido reestablecer una nueva relación con mis propios recuerdos y ‘reentender’ quién soy a través de ellos”, comenta.

Si bien en producciones previas Zahara ha planteado los argumentos centrales de sus canciones en torno a temas de lucha social como el feminismo o cuestionamientos como la maternidad subrogada, en PUTA desentraña las relaciones interpersonales más inmediatas, como la de su abuela, de quien habla a profundidad en el último tema del disco ‘Dolores’.

Asimismo, la cantante detalla que la polifonía de las emociones que resuenan en canciones como ‘de negronis y martinis’ resulta fundamental para plantear esa redención y sanación que la compositora mantuvo en constante búsqueda durante sus sesiones de psicoterapia.

El regreso a los escenarios tras la pandemia

La falta de presentaciones en vivo no solo golpeó a Zahara en un aspecto económico sino emocional, pues tantos meses fuera de aforos y público comenzaba a afectar en niveles más profundos.

Tras la reactivación de conciertos y con un nuevo álbum en puerta, la cantante recobró una de las piezas fundamentales en la vida de los artistas: la interacción con el público y el agradecimiento a la fidelidad que los fanáticos aguardaban a demostrar.

Ahora, en su regreso a México, Zahara confiesa que viene más preparada que la primera vez en nuestro país: “En aquella ocasión no estaba lista para el público mexicano. No me imaginaba el entusiasmo y recibimiento; todo me pasó por encima. Casi no recuerdo nada”.

Tras la euforia que en aquel 2016, la cantautora se sincera y detalla que le hubiera gustado disfrutar de otra manera sus propios conciertos, pues se le ‘salió de las manos’ tanta energía de los fans.

Este jueves 21 de abril, la compositora se presentó en el Foro Indie Rocks de la CDMX y dará un segundo concierto el próximo sábado 23 en el Centro Cultural 907 en Guadalajara.

Si bien Zahara comenta que aún nos sabe cuáles serán los siguientes pasos en su carrera musical, tiene claro que la línea narrativa y musical de PUTA ha representado un camino en el que pretende afianzarse tanto a nivel creativo como de producción.