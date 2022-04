Dictan sentencia a traficante involucrado en la muerte de Mac Miller

Siempre que Mac Miller está en tendencia (que es relativamente seguido), las redes sociales reaccionan, y no es para menos; fue un rapero destacado que falleció a los 26 ‘por una sobredosis’. De nueva cuenta su nombre ha destacado en las últimas horas, pero porque ya hay noticias sobre su caso: uno de los dealers involucrados en su muerte recibió sentencia este lunes en Los Ángeles.

Se trata de Ryan Michael Reavis, de 39 años (35 cuando ocurrió el fallecimiento de Miller), quien se asumió únicamente como intermediario entre la persona que distribuía droga y la que se la vendió al cantante de Loud, además de decir que él no sabía que las píldoras de oxicodona que le dieron Miller eran adulteradas, y por ello habría pedido que su sentencia fuera de cinco años bajo custodia.

Inicialmente, se había dicho que Malcolm James McCormick, nombre real del artista, falleció por sobredosis, pero más adelante se descubrió que lo que causó su muerte fue la ingesta de drogas adulteradas con fentanilo, una sustancia utilizada como un opioide sintético que puede provocar la muerte de quien lo consume.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, la sentencia de Reavis será de 10 años y 11 meses en la cárcel, además de tres años de libertad supervisada con prueba de drogas, la cual fue impuesta por el juez federal de distrito Otis D. Wright II después de que los fiscales leyeran una declaración de Karen Meyers, madre de Miller.

Las palabras de Karen Meyes para la Corte de Los Ángeles

“Mi vida se oscureció en el momento en que Malcolm dejó su mundo. Malcolm era mi persona, más que un hijo. Teníamos un vínculo y un parentesco que era profundo, especial e insustituible. Hablamos casi todos los días sobre todo: su vida, planes, música, sueños”, se lee en el escrito de Meyers.

Su madre dijo que su hijo tenía una risa que era “contagiosa y brillante”. Llamó a su amor mutuo “inigualable” y dijo que la música y la voz de su hijo “le hablaron a muchas personas en todo el mundo”. “Nunca tomaría una pastilla con fentanilo a sabiendas, jamás. Quería vivir y estaba entusiasmado con el futuro. El agujero en mi corazón siempre estará ahí”, expresó.

Ryan Michael Reavis habló tras su sentencia

Quien también ofreció unas palabras en la resolución del caso fue el mismo sentenciado, quien aseguró que se enteró del contenido de las pastillas hasta un año después de que el cantante de Self Care muriera.

“Este no es solo un caso de drogas regular. Alguien murió y una familia nunca va a recuperar a su hijo. Mi familia estaría destrozada si fuera yo. Nunca estarían bien, nunca lo superarían del todo. Pienso en eso todo el tiempo. Y sé que pase lo que pase hoy, yo soy el afortunado porque mi familia está aquí y yo estoy aquí y estaré con ellos otra vez. Me siento terrible. Esto no es lo que soy… Mi perspectiva ha cambiado. Mi corazón ha cambiado”.

Reavis hizo declaraciones falsas

Y aunque el traficante aseguró que desconocía lo que contenían las drogas que ofrecía, la fiscala federal adjunta Elia Herrera recuperó algunas pruebas, donde se ve que Reavis envió un mensaje en junio de 2019 a uno de sus asociados, con el que se demostraba que todavía estaba vendiendo pastillas casi un año después de la muerte de Miller, consciente de que el fentanilo era un problema.

“La gente ha estado muriendo de blues falso de izquierda a derecha, es mejor que crean que la policía está usando informantes y agentes encubiertos para comprarlos en la calle, ¿pueden empezar a poner a la gente en prisión de por vida por vender pastillas falsas?” dijo el texto de Reavis, de acuerdo con lo que recabó la fiscala.

“El acusado sabía que la gente se estaba muriendo de blues pirata (nombre son el que se le conoce a estas pastillas) a diestra y siniestra. Sabía que la gente estaba siendo encarcelada de por vida por traficar con ellas. El acusado no estaba preocupado por la muerte de personas a diestra y siniestra, le preocupaba que lo atraparan”, dijo Herrera.

Otros involucrados en el caso de la muerte de Mac Miller

Stephen Andrew Walter, de 48 años, es otro de los hombres a lo que se les relaciona con la muerte del rapero, quien aceptó en octubre pasado un acuerdo de culpabilidad que conlleva una sentencia de prisión de 17 años, admitiendo que él fue quien le dio las píldoras con fentanilo a Reavis.

Cameron James Pettit, de 30 años, también se vio involucrado en el fatal suceso, pero él todavía está esperando una sentencia, de acuerdo con los fiscales.