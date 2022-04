Netflix: ¿Cuánto cobrará la plataforma por usuario extra si compartes tu cuenta?

Nos lo advirtieron y no hicimos caso... el día en que Netflix empezará a realizar cobros extra por ‘compartir’ tu cuenta con personas que no viven en tu misma casa ha llegado, y a partir del 16 de abril comenzará este programa piloto que la plataforma había anunciado en marzo pasado.

El argumento que Netflix expone para generar estos cargos adicionales se apoya en que mantener cuentas compartidas entre usuarios cuya vivienda no es la misma afecta en su capacidad para invertir en nuevos contenidos.

Inicialmente, este programa se llevará acabo solo en algunos países de Latinoamérica, entre ellos Chile, Perú y Costa Rica, donde la plataforma comenzará a realizar cargos extra por persona que utilice el servicio en un lugar donde la IP (un código único que identifica un dispositivo) sea diferente a la de la persona que contrató la cuenta.

¿Cómo va a funcionar el nuevo programa de Netflix?

En su etapa inicial, Netflix identificará a las y los usuarios que utilizan el servicio desde una IP diferente a la del titular de la cuenta sin importar el tipo de plan que haya contratado (hay planes donde puedes utilizar la cuenta hasta en 5 dispositivos diferentes, pero esto ‘ya no le importará’ a la plataforma). Las y los usuarios tendrán dos opciones:

Agregar un miembro extra : Permite que el gestor de la cuenta pueda sumar hasta dos perfiles para personas que no residan en la misma casa, donde las recomendaciones seguirán siendo personalizadas para cada uno de los usuarios.

: Permite que el gestor de la cuenta pueda sumar para personas que no residan en la misma casa, donde las recomendaciones seguirán siendo personalizadas para cada uno de los usuarios. Transferir el perfil a una nueva cuenta: Para usuarios que ya comparten suscripción en domicilios distintos, esta opción permite transferir toda la información de historial y preferencias de contenidos a una nueva cuenta o a una subcuenta de miembro.

¿Cuánto cobrará Netflix por miembro extra?

Reiteramos que este plan piloto aplicará en su primera etapa solo a algunos países de América Latina, como Chile, Costa Rica y Perú, donde las tarifas por usuario extra a partir del 16 de abril serán las siguientes:

Chile : 2,380 pesos chilenos (58.27 pesos mexicanos al cambio de hoy)

: 2,380 pesos chilenos (58.27 pesos mexicanos al cambio de hoy) Costa Rica : 2.99 dólares (59.70 pesos mexicanos al cambio de hoy)

: 2.99 dólares (59.70 pesos mexicanos al cambio de hoy) Perú: 7.9 nuevos soles peruanos (41.86 pesos mexicanos al cambio de hoy)

En promedio, la adición de un miembro extra a tu plan contratado sería de 55 pesos mexicanos en caso de que este plan de Netflix se extienda a los demás países (que en realidad es el plan de la plataforma). Sin embargo, todavía no hay una fecha en la que vayan a aplicar el cargo extra en México.

También es necesario aclarar que el cargo extra no se dará de forma automática; la plataforma le preguntará al dueño de la cuenta si desea adicionar un perfil más a su cuenta, y es cuando él decidirá si sí o no. En caso de negarse, no se permitirá el acceso a las cuentas con IP distinta a la original.

No es novedad

Esto no es algo nuevo en realidad; en marzo de 2021, The Washington Post habría anunciado que la plataforma de la ‘N’ roja comenzaría a controlar la práctica de utilizar una misma cuenta en diferentes sitios puesto que buscaba re-consolidarse como la plataforma líder en contenidos de streaming.

Sin embargo, esto parecía solo un rumor y los usuarios siguieron con la misma práctica de compartir su cuenta con amigos o familiares, o bien contratar un plan que permita crear diversos perfiles para que más de una persona entre desde otro sitio que no sea su casa.

En los últimos meses, Netflix ha visto una baja considerable en sus acciones y ganancias, a la vez que está siendo más vulnerable ante la competencia, como Disney+ y HBO Max, que han cobrado gran popularidad en los últimos años.