Walker Scobell, de ‘The Adam Project’, protagonizará serie de Percy Jackson para Disney +

Walker Scobell, que debutó en la pantalla con la película de Netflix The Adam Project, fue el elegido para protagonizar la serie de Disney + Percy Jackson and the Olympians, una nueva adaptación de las novelas de Rick Riordan que anteriormente llegaron al cine gracias al trabajo de Logan Lerman.

El también productor ejecutivo lo anunció a través de sus redes sociales. “Es un joven increíblemente talentoso que nos dejó boquiabiertos con sus cintas de audición para el papel de Percy”, escribió.

“Muchos de ustedes descubrieron recientemente lo genial que es cuando iluminó la pantalla como una versión más joven del personaje de Ryan Reynolds. Tuvimos la suerte de hacer una audición a Walker meses antes de que saliera esa película, pero la película solo confirmó lo que ya sabíamos sobre su talento. Era obvio para mí y para el resto del equipo que Walker tenía la combinación perfecta de sincronización cómica, dulzura, rebeldía, sarcasmo y heroísmo para encarnar a nuestro héroe Percy Jackson”, agregó Riordan.

Esto sabemos de la serie de Percy Jackson

El proyecto relata la vida de un niño de 12 años inteligente y compasivo que trata de entender su Trastorno Hiperactivo del Déficit de Atención y dislexia mientras descubre que es un semidiós. Al intentar controlar sus poderes sobrenaturales e intenta encajar, es acusado por Zeus de robar su rayo maestro, por lo que debe viajar por América para encontrarlo y restaurar el orden en el Olimpo. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la producción iniciará en verano.

Aunque el primer papel de Scobell fue al lado de Ryan Reynolds también participará en los créditos de Secret Headquarters, en donde compartirá con Owen Wilson, Michael Peña y Jesse Williams. Riordan escribió el episodio piloto con Jon Steinberg (The Old Man) para ser dirigido por James Bobin (Dora y la ciudad perdida).