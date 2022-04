‘The Batman’, el caballero de la taquilla: Logra 128 millones de dólares en EU y Canadá

El esperado reboot de superhéroes de Warner Bros, The Batman, llevó la alegría a las salas de cine este fin de semana, mostrando que Spider-Man: No Way Home de Sony Group fue más que un éxito único para la industria después de dos años de dolor lidiando con Covid-19.

La película generó 128.5 millones de dólares en ventas de entradas en Estados Unidos y Canadá en su fin de semana de estreno, según informó Warner Bros, demostrando una vez más que los aficionados al cine tienen un apetito insaciable por los superhéroes de cómic.

Este resultado convierte a The Batman en el estreno más taquillero de 2022 en Estados Unidos hasta la fecha, según Paul Dergarabedian, analista principal de medios de comunicación de la empresa de investigación de mercados Comscore Inc.

Ayuda, por supuesto, el hecho de que WarnerMedia, de AT&T Inc., está volviendo a situar las salas de cine al frente de su estrategia cinematográfica. El año pasado, con los temores de Covid-19 y las restricciones a la asistencia a las salas, Warner Bros. optó por estrenar sus películas en los cines y en Internet el mismo día, lo que alejó a los fans de las salas.

The Batman es sólo el comienzo de lo que Warner Bros planea que sea un año de mayor generación de ingresos en la taquilla. Entre los estrenos exclusivos de este año del estudio se encuentran los largometrajes de DC Comics Black Adam, The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman y el Reino Perdido), así como el spinoff de Harry Potter Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore).

Antes de The Batman, el mayor estreno de este año fue Uncharted, del grupo Sony, que recaudó 44 millones de dólares en su primer fin de semana y ha hecho un total de 89 millones desde entonces.

Las previsiones para el fin de semana para The Batman, protagonizada por Robert Pattinson en el papel principal, habían llegado hasta los 150 millones de dólares, según la estimación del investigador Boxoffice Pro. Las proyecciones de otras fuentes oscilaban entre 95 y 131 millones de dólares.

Todos ellos están muy por debajo de Spider-Man: No Way Home, que generó más de 260 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en diciembre y ha conseguido un total de 209 millones de dólares en la taquilla estadounidense desde enero. Pero sigue siendo el segundo mayor debut en dos años, reforzado por las críticas positivas de alrededor del 85% de los críticos, según el sitio web Rotten Tomatoes.

Oportunidad de un spinoff

The Batman representa una oportunidad para que Warner Bros refresque su franquicia de superhéroes más popular. Es la primera película live-action que se centra exclusivamente en el personaje desde el final de la trilogía dirigida por Christopher Nolan hace 10 años.

El cineasta Matt Reeves, que dirigió Cloverfield y dos entregas de El planeta de los simios, da nueva vida a Batman, creando una película distinta a la trilogía de El caballero de la noche de Nolan, pero que se mantiene fiel al personaje de los cómics. Además, la película cuenta con personajes tanto conocidos como nuevos, lo que permite reajustar la franquicia para posibles spinoffs y generar ingresos millonarios para el estudio.