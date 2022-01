Disney prepara el live-action de ‘Los Aristogatos’

De la mano de Disney próximamente llegará el live-action del filme animado de 1970 Los Aristogatos, título que se une a la fórmula ya comprobada de la empresa para revivir sus clásicos títulos infantiles como lo hizo en Cruella, La Cenicienta, La Bella y la Bestia o El Rey León.

De acuerdo con información de Deadline y Variety, el proyecto estaría en los primeros pasos de desarrollo y, aunque no se han dado muchos detalles al respecto, las fuentes indicaron que sería visualmente similar a los personajes de La Dama y el Vagabundo, que se estrenó en Disney + en 2019.

La historia se basará en la película original, que sigue a una familia de felinos parisinos conformada por la madre Duchess y sus tres gatitos Berlioz, Marie y Toulouse, quienes se enteran que heredarán la fortuna de su dueño; ante ello, el mayordomo decide secuestrarlos y abandonarlos en una tierra desconocida, por lo que se unirán al gato callejero Thomas O’Malley en su intento de volver a casa.

El guión estará a cargo de Keith Bunin (Unidos, de Pixar, e In Treatment, de HBO) y Will Gluck (Easy A, Amigos con Beneficios y las películas de Peter Rabbit), con este último también en la producción a través de Olive Bridge Entertainment. Sin embargo, aún se desconoce al elenco o al director que harán realidad esta versión que tampoco se sabe si se estrenará en las pantallas cinematográficas o por medio de su plataforma de streaming, que ha albergado algunas de sus producciones más recientes.

El filme original, que recaudó más de 191 millones de dólares en el mundo, fue dirigido por Wolfgang Reitherman con voces de Phil Harris, Eva Gabor, Hermione Baddeley, Dean Clark, Sterling Holloway, Scatman Crothers y Roddy Maude-Roxby. Las generaciones que crecieron con la película recuerdan algunos de sus musicales como Ev’rybody Wants to Be a Cat.