Andrew Garfield le mintió a Emma Stone sobre su regreso a Spider-Man

Andrew Garfield fue cuestionado por Emma Stone sobre su participación en 'Spider-Man: No Way Home' (Foto: BAKOUNINE / Shutterstock.com)

Cuando las especulaciones sobre el multiverso en Spider-Man comenzaban a sonar Andrew Galfield, quien al igual que Tom Holland y Tobey Maguire diera vida a Peter Parker, fue cuestionado sobre si su aparición en Spider-Man: No Way Home era real o no.

Una de las que le preguntó fue Emma Stone, quien interpretó a Gwen Stacy para The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro. La pareja tuvo un romance en las pantallas y fuera de ellas, por las que al finalizar su relación siguieron como amigos.

“Emma siguió enviándome mensajes de texto y me dijo: ‘¿Estás en esta nueva película de Spider-Man?’. Y yo dije: ‘No sé de qué estás hablando’. Ella dijo: ‘Cállate, solo dímelo”. Yo respondí: ‘Honestamente, no lo sé’. Seguí así, incluso con ella. Fue divertidísimo”, contó en el podcast Happy Sad Confused. Fue hasta el estreno que Stone se enteró de la verdad. “Entonces, ella lo vio y me dijo: ‘Eres un idiota’”, añadió.

El secreto fue muy bien guardado por el actor, quien firmó un contrato de confidencialidad que lo excluía de revelar detalles. Garfield, quien también forma parte del filme Tick, tick…boom!, negó una y otra vez que volvería a ponerse el traje de superhéroe.

El actor de 38 años también expresó su deseo de volver al set al lado de sus compañeros Tom Holland y Tobey Maguire, probablemente para una nueva entrega dentro del universo de Marvel.

“Me encantaría seguir trabajando con Tobey y con Tom. Creo que ese tipo de dinámica entre tres hermanos es muy sustanciosa. Para ser honesto, solo voy a decir que estoy muy feliz, satisfecho y agradecido de ser parte de esto. Es difícil querer algo más en este momento. Realmente estoy tratando de saborear el momento con los fans y con la audiencia. Solo decir gracias. Me siento muy honrado y agradecido por la respuesta”, apuntó.