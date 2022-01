‘Spider-Man: No Way Home’ derroca a ‘Edgame’; ya es la cinta más taquillera de México

Spider-Man 'Spider-Man: No Way Home' (Foto: Sony Pictures) (Twitter: TikTok US)

Parecía casi imposible que un estreno en cines derribara a una de las cintas más taquilleras en la historia de México, sin embargo Spider-Man: No Way Home lo logró. El viernes 14 de enero, Sony Pictures anunció que la tercera cinta de la saga de Jon Watts superó la recaudación de Avengers: Engame (2019).

Así es, ahora No Way Home ostenta el trono y se posiciona como la número uno en el territorio mexicano.

Foto: Twitter @SonyPicturesMX Foto: Twitter @SonyPicturesMX

De los estrenos de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, No Way Home fue una de las más esperadas de la compañía y supero por mucho a sus antecesoras Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y Eternals.

Si bien el éxito apabullante de la cinta ayudó a la recuperación de la afectada industria de los cines en México a causa de la pandemia, es probable que las compañías alcancen niveles ‘saludables’ en aforo y recaudación hasta 2023.

Cabe destacar que México es uno de los países ‘favoritos’ de estrenos en el mundo. Basta comprobarlo con la primera fecha de estreno que se había planteado (17 de diciembre) y la fecha de llegada a las salas (15 de diciembre).

La preventa de boletos fue un gran indicio de la expectativa en torno a la película. Previo al estreno se reportaron ingresos en taquilla por 5 mil 836 millones de pesos.

De acuerdo con el crítico de cine Eduardo Marín “Spider-Man es un paso adelante a la recuperación y a la tendencia de que los espectador regresen masivamente a las salas de cine, aunque todavía manera muy selecta”, apuntó.

Por ahora, Sony Pictures no ha revelado la cifra final de recaudación de Spider-Man No Way Home, no obstante, tenemos un escenario general de cómo quedó la recaudación de la cinta en 2021. De acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, hasta el 31 de diciembre se registraron 1,274 millones de pesos.

La cinta Avengers: Endgame recaudó 1,474 millones de pesos hasta el final de su exhibición en cartelera.

De acuerdo con AP, en solo 12 días desde su lanzamiento Spider-Man: No Way Home reunió 1.050 millones a nivel mundial.