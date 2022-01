Rebel Wilson presentará los premios BAFTA 2022

La actriz australiana Rebel Wilson se encargará de la conducción de la 75 entrega de los Premios BAFTA en una ceremonia que premiará a lo mejor del cine británico el próximo 13 de marzo en el escenario del Royal Albert Hall, de Londres.

Para celebrar la noticia, Wilson acudió a sus redes sociales, en donde incluso bromeó acerca del fin de la pandemia causada por la COVID-19 para ese entonces. “¡Va a ser muy divertido! No quiero poner ninguna presión en esto, sé que no voy a ser graciosa porque ya no estoy gorda. Y además, no voy a ‘sudar’ de los nervios porque tengo una condición médica peculiar en la que no puedo sudar... ni ofender a la gente por mi adorable acento australiano. Así que básicamente estaré allí para pasar el rato con Judi Dench, y juntas intentaremos acercarnos a Daniel Craig. Y sí, me refiero a ‘bond’”, confió en Instagram.

El evento, que anunciará a sus nominados el 3 de febrero, se transmitirá en BBC One y BBC’s iPlayer con una planeación presencial a diferencia de la ceremonia de 2021, que tuvo un retraso por el alto número de contagios y se llevó a cabo en su mayoría de forma virtual.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Rebel Wilson como la anfitriona de los EE British Academy Film Awards de este año. Rebel se ha robado el espectáculo en varios premios cinematográficos anteriores y estamos muy emocionados de verla aportar su fantástico carisma y humor a todo el espectáculo mientras celebramos lo mejor del cine”, dijo por medio de un comunicado replicado por The Hollywood Reporter Amanda Berry, directora ejecutiva de BAFTA.

Como adelanto de lo que se puede esperar de los premios, Wilson aseguró que habrá una celebración especial por el aniversario de los 20 años de la saga de Harry Potter, protagonizada por Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint. “¡A todo el mundo le va a encantar, estoy segura!”, agregó.