Hotel Transilvania 4: ¿Dónde y cuándo se estrena la película?

Algunos de los estrenos más esperados de 2021 tuvieron que posponerse en más de una ocasión debido a la pandemia. Sin embargo, este 2022 por fin hemos tenido un poco de certeza de algunas producciones, como es el caso de la cuarta entrega de Hotel Transilvania.

La contingencia por COVID-19 ha afectado tanto los rodajes, la continuación de algunas producciones y los estrenos de algunas secuelas; sin embargo, la industria del entretenimiento se las ha ingeniado para que nuevos contenidos lleguen a millones de usuarios.

Hotel Transilvania 4 trae nuevas aventuras en las que Drácula, Mavis y sus amigos tendrán un giro inesperado en sus personajes.

¿Dónde ver Hotel Transilvania 4?

Si bien, en un inicio se había planteado que esta cuarta película tuviera su lanzamiento en taquillas, la contingencia sanitaria de COVID y las nuevas necesidades de las audiencias propiciaron un cambio de estrategia.

Si no quieres perderte esta cinta, acomódate porque este viernes 14 de enero llegará a una de las plataformas de streaming más populares.

La cinta dirigida por Derek Drymon y Jennifer Kluska ya está disponible en Amazon Prime Video.

Foto: Twitter @HotelT Foto: Twitter @HotelT

¿De qué trata Hotel Transilvania 4?

Las dudas de Johnny, la pareja de Mavis, acerca de su relación con su suegro no dejan de rondar su cabeza. Aún no está seguro de que Drácula lo acepte cien por ciento, así que para ‘mejorar’ las cosas le pide ayuda a Van Helsing, quien no duda en auxiliar al joven y entregarle el Rayo Monstrificador.

No obstante, las cosas no salen como lo planearon, la situación se complica más de lo que imaginaron y para solucionar el gran lío que provocaron Johnny tendrá que emprender estrategias drásticas para que todo tome nuevamente su cauce.

Y como los problemas son menos densos en compañía, Mavis irá de la mano con su pareja para que la ‘normalidad’ regrese a sus vidas.

Aún no hay confirmación acerca de que esta cuarta entrega sea la última, sin embargo todo indica que es lo más probable.