‘The Matrix Resurrections’: te decimos dónde y cuándo verla en streaming

Una de las películas más esperadas de 2021 fue Matrix 4: Resurrections, que trae de nueva cuenta a sus protagonistas Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss a la historia de ciencia ficción que enamoró a sus seguidores a finales de la década de los noventa.

Este mundo de ficción escrito y dirigido por las hermanas Wachowski inició en 1999 con ‘The Matrix’, luego en el 2003 salió a la luz ‘The Matrix Reloaded‘ y ‘The Matrix Revolutions’. Ahora, casi 20 años después, podremos ver qué sucede en ese ambiente futurista en ‘The Matrix Resurrections’.

Sin embargo, a pesar de la gran expectativa que existía en torno a la cinta, lo cierto es que no le ha ido tan bien como se hubiese esperado.

El sitio especializado en cine Rotten Tomatoes muestra una puntuación de la audiencia de 6.3/10, mientras que la crítica le ha otorgado un 64 por cierto en el ‘tomatómetro’, un porcentaje bajo tomando en cuenta que Matrix es una de las sagas favoritas de los noventa e inicios de los 2000.

La cinta todavía podría estar en exhibición en algunos cines, por lo que no te preocupes si no has podido ir a verla, aún tienes oportunidad. Aunque si no te es posible ¡no te preocupes! Ya sabemos cuándo estará disponible ‘Matrix: Resurrections’ en streaming, y la plataforma donde se alojará: HBO Max.

¿Cuándo llega Matrix 4: Resurrections a streaming?

Anteriormente, Luis Durán, general manager de HBO Latinoamérica, aseguró en diciembre que en la primera mitad del año, la plataforma de streaming tendrá grandes lanzamientos, entre ellos ocho de las 10 cintas más taquilleras de 2021 en América Latina.

Además de hacer mención de Matrix 4: Resurrections, también citó películas como ‘F9 last saga’, ‘Morbius’ y ‘Venom: Carnage Liberado’.

Foto: Twitter @mrluisduran

Todavía se desconoce una fecha exacta en la cual puede llegar esta cinta a la biblioteca de HBO Max, pero lo que sí sabemos y ya anunció la plataforma es que la cuarta entrega de Matrix se estrenará este mes ya que lo anunció como uno de los estrenos de enero en su canal de YouTube.

Lo más probable es que sea a finales de mes; haciendo una estimación podría ser el 28 de enero, pero tendremos que esperar a que las redes sociales de HBO Max anuncien oficialmente esta información.

Mientras te dejamos el último tráiler de la cinta, por si aún no la ves y se te antoja ir a verla en algún cine o esperar a que llegue a la plataforma.