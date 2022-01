‘Don’t Look Up’ se posiciona como la tercera película más vista de Netflix

'Don't Look Up' Foto: Netflix

A principios de diciembre de 2021, Netflix estrenó en su plataforma la sátira estadounidense Don’t Look Up, cuyo apabullante elenco llamó la atención de la audiencia desde que se dio a conocer (Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet); sin embargo, este factor apenas fue una de las razones de su éxito pues el argumento fue el que la posicionó como una de las películas más vistas en la historia de la compañía de streaming.

¿De qué trata Don’t Look Up?

Dos científicos descubren un colosal cometa que se dirige a la Tierra y, que según sus cálculos, en seis meses se impactará y destruirá el planeta.

Sin embargo, pese a las advertencias, ni el estado presidencial, prensa ni otras asociaciones les creen. La historia toma un giro cuando la presidenta de Estados Unidos se ve envuelta en una polémica que le puede costar la carrera política, así que decide abanderarse de la catástrofe que se aproxima a la Tierra.

A través de una sátira que raya en el absurdo, la película hace una crítica al sistema y a sus diversas instituciones y situaciones de hegemonía, como el ya conocido argumento de Estados Unidos ‘salvando’ al mundo, pero desde un ángulo en el que se desenmascaran esas figuras de autoridad y se develan las verdaderas intenciones de los personajes, en este caso los políticos, los empresarios y hasta los mismos científicos.

El triunfo de ‘Don’t Look Up’ en Netflix

Cabe destacar que a pesar del buen recibimiento que esta cinta, dirigida por Adam Mckay, tuvo entre el público, la crítica especializada tuvo sus reservas y emitió opiniones divididas.

Lo cierto es que en cuestión de números, Netflix terminó ganando pues días, el filme acumuló 263 millones de horas reproducidas. Por otro lado, de acuerdo al medidor de datos de Netflix, entre el 27 de diciembre de 2021 y el 2 de enero de 2022 se registraron 155,29 millones de reproducciones.

Estas cifras le valieron el tercer lugar de la película más vista en la plataforma; no obstante, pese al éxito durante el primer mes, Don’t Look Up dista de los números de los dos primeros lugares.

En segundo lugar se ubica Red Notice (2021) con 282 millones de horas vistas y en primero está Bird Box (2018) con 364 millones. Dichas cifras se contabilizan durante los primeros 28 días a partir de su fecha de estreno.

Foto: Netflix