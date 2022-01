El actor David Thewlis explica por qué no apareció en el especial ‘Regreso a Hogwarts’

El pasado 1 de enero se estreno en HBO Max el especial Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts, donde gran parte del elenco de la saga y los directores de las ocho películas se reunieron para rememorar algunos de los momentos más emblemáticos y compartir experiencias.

No obstante, algo saltó a la vista de los fans: la ausencia de actores cuya relevancia en más de una cinta de Harry Potter fue fundamental.

Tal fue el caso de David Thewlis, quien interpretó al profesor Lupin a partir del filme El prisionero de Azkabán.

¿Qué pasó con David Thewlis?

Las dudas en torno a la ausencia de Thewlis en el especial de aniversario levantaron varias sospechas entre los potterheads, sin embargo, pronto el histrión aclaró por qué no participó en la reunión.

De acuerdo con un post publicado por Thewlis en su cuenta de Instagram, el actor no fue invitado al Regreso a Hogwarts debido a una decisión consensuada entre integrantes del elenco y fans.

Según narra Thewlis, el año pasado publicó una imagen en sus redes sociales que, de inicio, le pareció sería divertida. No obstante las reacciones en torno a esta no fueron favorables.

“Muchos de ustedes han estado preguntando por qué no estuve presente en la reciente reunión del elenco de HP. Bueno, el año pasado, como algunos de ustedes recordarán, publiqué tontamente lo que pensé que era una imagen divertida de una figura de acción de Lupin a la que había adjuntado unos pies cómicamente grandes”, escribió el actor.

Los cuestionamientos en torno al ‘humor’ de dicha imagen enseguida se expresaron por parte de compañeros del elenco de Harry Potter y fans; el argumento se apoyaba en que la desafortunada publicación coincidía con un aniversario importante.

“Parece que hice esto en un aniversario delicado, lo que molestó a muchos. Esto llevó a una enorme cantidad de fans y algunos miembros del elenco a tomar las calles en protesta y firmar una petición en la que se exigía que se me prohibiera cualquier futura celebración de Potter”, apuntó el histrión.

David Thewlis aprovechó para explicar el origen del post y comentó que no se había percatado de lo delicado del tema: “En mi defensa, fue idea de mi esposa. No me di cuenta de la importancia de la fecha y, siguiendo el consejo de mi equipo legal, la publicación ha sido eliminada. Espero que haya aclarado las cosas”.

Foto: Instagram @officialdavidthewlis

Sin embargo, Thewlis no fue el único que brilló por su ausencia en el reencuentro de Harry Potter. Estos fueron algunos actores de la saga que tampoco asistieron al especial producido por HBO Max.

Maggie Smith (Minerva McGonagall)

Michael Gambon (Dumbledore durante las últimas seis películas de la saga)

Julie Walters (Molly Weasly)

Jim Broadbent (profesor Horace Slughorn)

Brendan Gleeson (Alastor ‘Ojoloco’ Moody)

Harry Melling (Dudley Dursley)

Devon Murray (Seamus Finnigan)

Josh Herdman (Gregory Goyle)

Warwick Davis (Filius Flitwick)

Fiona Shaw (tía Petunia)

Pocos de los actores ausentes se han pronunciado en torno a la no participación en el especial, como fue el caso de Thewlis.