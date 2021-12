‘Spider-Man’ triunfa en EU y Canadá: rompe récord de taquilla en primer fin de semana

Spider-Man: No Way Home ha cumplido con el anhelo de una película que rompa taquilla en la era COVID. (Bloomberg)

Los fanáticos de ‘Spider-Man’ llenaron los cines de América del Norte, rompiendo el récord del fin de semana de apertura de una película lanzada durante la pandemia, incluso cuando los casos de COVID-19 aumentaron en muchos lugares.

Spider-Man: No Way Home generó 253 millones de dólares en ventas de boletos en Estados Unidos y Canadá en su debut, informó Sony Group en un comunicado. La película, realizada en conjunto con la división Marvel de Walt Disney, tuvo el tercer fin de semana de estreno nacional más alto de todos los tiempos, superando el pronóstico de Boxoffice Pro de 224 millones de dólares, así como las propias proyecciones de Sony.

Las dos películas recientes de Los Vengadores tuvieron los fines de semana de estreno más importantes en la historia del cine, aunque No Way Home está muy por delante de las franquicias Star Wars y Jurassic World.

Los cines internacionales aportaron 334.2 millones de dólares adicionales, dijo Sony. Entre los mercados individuales, fue la segunda apertura más alta en Brasil y la segunda más alta para una película de Hollywood en India.

Los cines han anhelado un éxito de taquilla capaz de llegar a una audiencia masiva, y No Way Home ha cumplido. El mayor debut en Norteamérica de tiempos pandémicos fue la apertura de 90 millones de dólares lograda hace casi tres meses por Venom: Let There Be Carnage de Sony. En comparación, seis películas superaron los 100 millones en sus primeros fines de semana en 2019.

Las ventas fueron suficientes para convertir instantáneamente a No Way Home en la película más taquillera estrenada a nivel nacional este año. Sony se basó en un grupo demográfico básico de fanáticos de 18 a 34 años que representaban el 62 por ciento de los compradores de boletos. A diferencia de muchas otras películas lanzadas durante la pandemia, No Way Home solo estaba disponible en los cines. Los resultados “reafirman el impacto cultural inigualable que pueden tener las películas exclusivas”, dijo el presidente de Motion Picture Group de Sony, Tom Rothman, en un comunicado.

Las cadenas de cines esperan que el éxito presagie un fuerte 2022, cuando se ha programado el estreno de varias películas retrasadas por la pandemia, incluidas nuevas entregas de Top Gun y Jurassic World. Pero los resultados de este fin de semana pueden resultar un éxito excepcional.

La recuperación de la industria ha sido desigual y los cines se enfrentan a una nueva amenaza en la variante ómicron. El decepcionante debut este mes de la bien revisada nueva versión de West Side Story de Steven Spielberg volvió a subrayar que las audiencias mayores no se apresuran a regresar a los cines.

No Way Home continúa una fuerte carrera para la franquicia de Spider-Man. El debut de Tobey Maguire como personaje en 2002 fue la primera película en superar los 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno de viernes a domingo, según Comscore.

La nueva película es la tercera de la última ronda de películas protagonizada por Tom Holland como personaje principal y dirigida por Jon Watts. Se benefició de una gran cantidad de rumores en las redes sociales, incluido un avance visto 356 millones de veces en su primer día, así como informes de que la película puede ser, o no , la última aparición de Holland.

La presencia de otro personaje de Marvel, Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, probablemente también provocó entusiasmo en los fanáticos. En la película, Strange lanza un hechizo para ayudar a Spider-Man después de que se revela su identidad secreta, pero la magia fracasa y desencadena nuevos villanos. Alfred Molina, quien interpreta al espeluznante Doctor Octopus, Jon Favreau y Marisa Tomei también están en el elenco.

Alrededor del 94 por ciento de los críticos recomendaron la película, según el sitio web Rotten Tomatoes.

Otra nueva película, Nightmare Alley de Searchlight Pictures de Disney, recaudó 3 millones de dólares en su debut nacional, dijo el estudio. El thriller policial está protagonizado por Bradley Cooper, Cate Blanchett y Rooney Mara. Aproximadamente el 80 por ciento de los críticos lo recomendaron.