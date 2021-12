¡Spider-Man: No Way Home sí llegará a streaming! Te decimos dónde y cuándo verla

'Spider-Man: No Way Home' sí llegará a streaming. Checa los detalles (Foto: Sony)

Spider-Man: No Way Home, la tercera película de la saga de Jon Watts, no solo rompió récords en preventa, muy pronto se perfiló como la cinta más taquillera de 2021.

Asimismo, No Way Home también se coloca como una de las favoritas tanto de la crítica como de la audiencia.

De acuerdo con datos de Rotten Tomatoes, la aceptación por parte de los expertos se mantiene con un puntaje de 95%, mientras que los fans han sido más benévolos y le han otorgado un 99% de calificación.

Cabe destacar que la saga de Spider-Man de Jon Watts es la primera trilogía de superhéroes en posicionarse con más de un 90% de puntaje en críticas en cada película.

Durante las próximas semanas aún habrá gran concurrencia en las cientos de salas de cine en el país, no obstante una pregunta respecto a la disponibilidad de la película a través de otros canales ya está rondando en redes.

¿Cuándo llega Spider-Man: No Way Home a streaming?

De acuerdo con Luis Durán, general manager de HBO Latinoamérica, en la primera mitad del año la plataforma de streaming tendrá grandes lanzamientos.

Según el mensaje publicado en sus redes sociales, en el primer semestre de 2022 llegarán a HBO Max ocho de las 10 cintas más taquilleras de este año en América Latina.

Entre los filmes que el directivo mencionó destacan:

Matrix Resurrections

F9 last saga

Morbius

Venom: Carnage Liberado

Asimismo dio la sorpresa de que Spider-Man: No Way Home también se estrenará en los próximos meses a HBO Max. Algo que si bien los fans ya esperaban, no imaginaban que la revelación llegara apenas a unos días del estreno.

Cabe destacar que Durán mencionó dos cintas más: Eternals y Black Widow.

Aún no hay fechas confirmadas, pero el general manager destacó que los blockbusters más taquilleros sin duda estarán disponibles en la plataforma de streaming que representa.