Mads Mikkelsen, de ‘Animales Fantásticos’, cierra su cuenta de Instagram y TikTok

Desde que se dio a conocer el despido de Johnny Depp como el villano Grindelwald en la saga Animales Fantásticos, gran parte de los seguidores de las precuelas del universo de Harry Potter reaccionaron negativamente. Poco después que se estrenó el tráiler de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, las críticas apuntaron hacia Mads Mikkelsen, el encargado de tomar el papel.

Pese a que su carrera respalda al actor de origen danés gracias a su participación en producciones como Casino Royale, James Bond, Rogue One: una historia de Star Wars, el universo de Marvel con Doctor Strange y próximamente Indiana Jones, no se salvó del ciberacoso de quienes no conciben ver al personaje sin el actor que lo interpretó en las dos primeras entregas.

Aunque no se sabe si esta es la causa por la que Mads Mikkelsen desapareció de las redes sociales, sin dejar rastro tanto de su cuenta oficial de Instagram como de Tik Tok, parece ser que decidió hacer caso omiso de estas negativas opiniones para enfocarse en su trabajo. Él mismo ha dicho que no intentaría copiar el estilo de Depp e incluso físicamente se les ve distintos, aunque sea el mismo personaje: el nuevo villano luce más elegante con traje, corbata y sin el característico cabello rubio o los ojos de distinto color.

Tras las acusaciones de Amber Heard, exesposa de Depp, de violencia familiar, aunado a los polémicos episodios de violencia y alcoholismo del actor de Piratas del Caribe y una larga disputa legal, la compañía Warner lo eliminó del proyecto que se estrena en las salas de cine el próximo abril de 2022. El elenco de la cinta Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore lo completan Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler, Callum Turner, William Nadylam y Poppy Corby-Tuech.