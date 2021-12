Marilyn Manson amenazó a Evan Rachel Wood con violar a su hijo de ocho años

En los últimos meses han salido a la luz diversas acusaciones en contra de Marilyn Manson tras ser denunciado en primera instancia por la actriz estadounidense Evan Rachel Wood en febrero pasado, quien acusó a Manson de violentarla y abusar de ella durante años, tanto física como psicológicamente.

Ahora, nuevas acusaciones sugieren que el cantante amenazó a la actriz con violar a su hijo de tan solo ocho años, por lo que tuvieron que tomar medidas drásticas como reforzar la seguridad en su vivienda con la colocación de ventanas a prueba de balas, puertas de acero y una gran cerca de seguridad, e incluso ha optado por mudarse de residencia a Nashville, Tennesse.

Daily Mail dio a conocer que tiene algunos documentos presentados en un juicio en marzo de este año, un mes después de la denuncia de la actriz, donde además de la batalla legal por su hijo contra su ex pareja y padre de su hijo, Jaime Bell, Rachel Wood confesó que el músico amenazó con hacerle daño a su hijo, por lo cual se siente ‘extremadamente asustada’.

Desde entonces, la también modelo ha sido blanco de críticas y amenazas de muerte por parte de los seguidores de Manson, a quienes ha calificado de agresivos.

Relación de Marilyn Manson y Evan Rachel Wood

Los artistas comenzaron una relación en 2007, cuando él tenía 38 y ella 19, y estuvieron brevemente comprometidos en 2010 antes de separarse, en 2011.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Las denuncias a Manson en los últimos meses

La protagonista del filme Across the Universe indicó en febrero pasado que ya no quería vivir con miedo, calumnias o chantajes, tras lo que denominó como un ‘lavado cerebral’ vivido con el intérprete de Beautiful people.

“Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar la atención sobre las muchas industrias que le han apoyado, antes de que arruine más vidas”, afirmó.

Tres semanas después, el Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles informó que Brian Warner estaba siendo sometido a una investigación por violencia doméstica relacionada con incidentes supuestamente ocurridos hace una década.

“El Buró Especial de Víctimas del Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles investiga acusaciones de violencia doméstica que involucran al señor Brian Warner, también conocido como ‘Marilyn Manson’, quien trabaja en la industria musical”, dijo el departamento en un comunicado. “Los incidentes ocurrieron entre 2009 y 2011 cuando el señor Warner vivía en la ciudad de West Hollywood”.

Hace unas semanas, la revista Rolling Stone publicó un reportaje donde, por medio de 55 entrevistas, se detallaron las prácticas del intérprete de ‘Tainted love’ en el que era el estudio de música en su departamento de West Hollywood.

Diversas parejas y allegadas al músico que denunciaron que fueron violentadas lo describieron como un cuarto del tamaño del probador de una tienda departamental, recubierto con espuma para insonorizar las paredes que Manson llamaba ‘la habitación de las chicas malas’ debido a que las encerraba ahí durante horas para ‘castigarlas’.

Hace una semana la jefa adjunta del Departamento de Policía del condado informó que se ejecutó una orden de cateo para Brian Hugh Warner, su nombre real. La policía ya había señalado que existía una carpeta de investigación abierta por los reportes de violencia doméstica ocurridos entre 2009 y 2011.